A színpadi események a 14 éves, kiemelkedő díjakkal elismert Horváth Eszter Dóra produkciójával kezdődtek. A szekszárdi zeneiskola növendéke 4 évesen fogott először hegedűt a kezébe, az ifjú tehetség hegedűjátékával ezúttal is elkápráztatta a közönséget.

Ezután dr. Filvig Géza, Kalocsa város polgármestere, a TEIT elnöke köszöntötte a közel kétszáz résztvevőt. Az eseményen részt vett Kirnyákné Balogh Mária, Dunaszentgyörgy polgármestere, a rendezvény házigazdája, dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója, dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója, Németh Szabolcs, a Paks II. beruházás osztályvezetője és a tagtelepülések polgármesterei.

– A TEIT-et 32 éve alapították, azzal a szándékkal, hogy először az atomerőműnek, majd később a radioaktív tárolónak legyen egy olyan civil kontrollja, amely az erőmű 12 kilométeres körzetében lévő települések képviselői alkotnak.

A TEIT az alapítók szándéka szerint több mint három évtizede tölti be a híd szerepét sikeresen a lakosság és a nukleáris létesítmények között – fogalmazott az elnök, aki hozzátette: ugyan a társulás még nem áll hivatalos kapcsolatban a Paks II-vel, de az nyilvánvaló, hogy a paksi és a kalocsai térség a megaberuházás és a Kalocsa–Paks Duna-híd révén még inkább nukleáris központtá válik. A fizikai kapcsolat a Duna két oldala között fokozza a folyam két oldalán elhelyezkedő 8-8 TEIT település együttgondolkodását, együttmunkálkodását, ami természetesen a hiteles tájékoztatást is segíti közvetíteni a lakosság felé. A mai nap arról szól, hogy közös dolgainkról kicsit kötetlenebb formában tudjunk beszélgetni, a polgármesterek és a velük érkezők a most elhangzó friss információk közül minél többet tudjanak hazavinni a saját településekre – mondta dr. Filvig Géza.

Dr. Filvig Géza, Kalocsa város polgármestere, a TEIT elnöke köszöntötte a résztvevőket

Fotó: Zsiga Ferenc

A folytatásban dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója üdvözölte a hallgatóságot. A szakember felidézte, hogy az általa vezetett cég 25 éve jött létre, azaz a TEIT jóval hamarabb létezett. Amikor az RHK 1998-ban megalakult, akkor vették át, szinte megörökölve ezt a kapcsolatot.

– Úgy gondolom, az eltelt negyedszázad alatt tudtuk képviselni, erősíteni azt a fajta őszinteséget, bizalmat, együttműködést, ami korábban is jellemezte az Atomerőmű és a TEIT, immár az RHK-TEIT kapcsolatát

– mondta az igazgató.

A továbbiakban kifejtette: már az RHK megalakulásának évében elkezdődött a kiégett kazetták elhelyezésére szolgáló létesítmény építése, ami a modulszerű bővítésnek köszönhetően továbbra is folytatódik. A jelenlegi állapot szerint a 25-28. kamrákat építik, erről előadással is készültek. Abban elhangzik majd, milyen innovációkat vezetnek be nem csak az RHK-ban, hanem az egyéb hulladékkezelések terén is. Szó lesz arról is, miként gondoljuk, hogy változatlan biztonság mellett gazdaságosabban helyezzük el a Magyarországon keletkezett radioaktív hulladékokat. Több mint 10 ezer kazettát helyeztek el eddig biztonságosan, és arra törekszünk, hogy az üzemidő hosszabbítás nélküli 14 500 kazettát továbbra is ilyen biztonsággal tudják elhelyezni – mondta dr. Kereki Ferenc.

Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Fotó: Zsiga Ferenc

A továbbiakban Tóth Pál, a Paksi Atomerőmű műszaki vezérigazgató-helyettese A Paksi Atomerőmű hatása a Duna melegedésre címmel tartott előadást. Mint mondta, azért éppen ezt a témát választotta, mert ez a kérdéskör napjainkban sokszor kerül a médiaérdeklődés fókuszába. Ugyancsak foglalkoztatja a közvéleményt a Paks II. beruházás, amelynek aktualitásairól Németh Szabolcs, a Paks II. Zrt. médiakapcsolatok osztályvezetője adott tájékoztatást kiemelve, hogy a munkagépek immár 24 órában dolgoznak a talajkiemelésen.

A szakmai blokk utolsó előadásában a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját érintő kérdésekről Plesz-Kereki Bianka kommunikációs osztályvezetőtől kaptak tájékoztatást a téma iránt érdeklődők.

Jól szórakoztak a gyerekek az eseményen

A délelőtti szakmai és az ezzel egy időben zajló gyerekprogramokat az 1994-ben alakult dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi Együttes fellépése zárta. A gyerektáncosok produkciója egyértelműen igazolta, hogy Dunaszentgyörgy egyik legjelentősebb, leghíresebb közössége több elismerés mellett méltán érdemelte ki a több arany minősítést és a Kiváló Művészeti Teljesítmény díjat.