A felújított kálvária stációk apropóján az érsek hangsúlyozta, hogy vármegyénkben több híres kálvária van, amelyek műemléki és vallási szempontból is rendkívül fontosak, mert Jézus Krisztus szenvedésére emlékeztetnek. Ugyanakkor a keresztény ember Jézus Krisztus szenvedését szemlélve, arról elmélkedve a maga bajait könnyebben viseli.

− Középkori szent mondja, hogy gondolj mások nagyobb szenvedéseire, hogy kisebb terhed könnyebbé váljék. Így vagyunk mi is. Megpróbáljuk, mert nem lehet tagadni, hogy van szenvedés, olyan, amit mi okozunk, és olyan is, aminek nem vagyunk közvetlenül az okai, de előbb-utóbb mindenkit elér. S, hogy azt miként dolgozza föl az ő hitén és lelki beállítottságán múlik. Számunkra ez a legnagyobb segítség, hogy Krisztus értelmet adott még a látszólag értelmetlennek is a szenvedésnek − mondta hírportálunknak dr. Bábel Balázs érsek.

A szentmisén arra buzdított mindenkit, ha bánata van, menjen ki a kálváriára. Ő maga is, miután ismeri a stációk állomásait végig gondolja sokszor hogy melyik illik rá: az elesés, a kereszthordozás, a megfosztottság, a megfeszítettség. A koronavírus ideje alatt sokan a különböző stációkból merítettek lelkierőt.

Az ünnepségen részt vett Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke, aki lapunknak kiemelte, hogy pár napon belül újra ünnepelnek Garán. − A hét közepén a vármegye által koordinált Terület-és Településfejlesztési Operatív program forrásból megvalósult kerékpárutat avattuk fel, ma pedig a megújult kálváriát és a templom előtti székelykaput áldotta meg dr. Bábel Balázs. Mondhatni, hogy a kerékpárút a testnek szól, a kálvária és a székelykapu a léleknek. Úgy gondolom, hogy ez utóbbi kettő a lelki feltöltődés és megújulás helyszíne lehet a garaiak számára. Faa Béla polgármester munkájának köszönhetőek ezek a fejlesztések mind-mind a közösséget szolgálják, és mutatják a garai emberek összefogását, közösségük erejét − fogalmazott Vedelek Norbert.

A bukovinai székely ember erős identitástudattal rendelkezik. Ragaszkodik nemzetiségük jelképeihez, eseményeihez, szokásaihoz, ragaszkodik a székelykapuhoz, hangzott el a felújított székelykapu átadásán.