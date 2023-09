Az egyesület új elnöksége nagyon lelkes, sok tervük van

A 16 éve működő Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete nemrégiben tartott tisztújító közgyűlést, ahol új vezetőket választottak a szervezet élére. Elnöknek Magonyné Kis-Czakó Katalint, elnökhelyettesnek Horváth Ferencet, vezetőségi tagoknak Győriné Farkas Annát, Szőriné Kis Gabriellát és Németh Lászlónét választották.

Az új elnök, Magonyné Kis Czakó Katalin elmondta, az egyesület nem csak a hozzájuk tartozó 11 félegyházi klub tagjainak, hanem minden Félegyházán és vonzáskörzetében élő nyugdíjasnak szeretne programokat szervezni.

Céljuk, hogy megszólítsák a városban élő csaknem hatezer nyugdíjast, hiszen közülük mindössze 10 százalék az, akik valamilyen klubhoz, közösséghez tartozik.

Nagyon sok a magára maradt nyugdíjas. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, ahogy idősödik az ember, egyre visszahúzódóbb, bizonytalanabb lesz. Őket is szeretnék kimozdítani, közösségbe csábítani, arra ösztönözni, hogy legyenek nyitottak a programjaik iránt, melyek középpontjába a testi és lelki egészséget állítják.

Katalin hangsúlyozta: számára nagyon fontos a generációk közötti kapcsolattartás. Mivel egyre jobban eltávolodik egymástól a fiatal és az idős korosztály, több olyan programot is terveznek, ahová időseket és a fiatalokat is szeretnék meghívni, hogy megosszák egymással tudásukat, tapasztalataikat. Az új elnök szeretné népszerűsíteni a nyugdíjasok körében az önkéntes munkát is, hiszen nagyon sokan vannak köztük olyanok, akik szívesen segítenek másokon, de nem tudják, hol tehetnék ezt. Pedig, ha hasznosnak érzi magát az ember, az jó hatással van a testi-lelki- és szellemi egészségre egyaránt – vallja az egyesületi elnök, aki pótnagymama képzés elindítását is tervezi. Sokan vannak ugyanis olyanok, akiknek távol élnek a gyermekei, az unokái, ezért szívesen vállalnának pótnagymama feladatot. Az egyesületi elnök ezen igények összehangolását is célul tűzte.