A magas részvétel vélhetően nem csak a témának, hanem annak előadójának is szólt, ugyanis dr. Markó Gábor, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház adjunktusa, neurológus, gyermekneurológus szakorvos Kiskőrösről származik, a Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett. A szakorvos a közösségi médiában is jelen van, létrehozta a „Lássa neurológus!” Youtube csatornát, ahol a medicina mellett, a filmek iránti rajongásának hódol. Írással is foglalkozik, a témában Kiskőrösön meghirdetett irodalmi pályázaton is indult, második novellás kötete van előkészítés alatt.

A mintegy egy órás, Demencia a hétköznapokban és a művészetekben című, fotókkal, ábrákkal, grafikonokkal, a popkultúra népszerű személyiségeivel izgalmassá tett előadást terjedelmi okok miatt nehéz lenne visszaadni, ezért az olvasók figyelmébe ajánljuk dr. Markó Gábor és dr. Csupor Dezső, a szegedi Klinikai Gyógyszerészeti Intézet vezetője által útjára indított Kozílium című podcastot, ami mindennapos, köztük ezekkel az egészségügyi problémákkal is foglalkozik.

Mint az előadásból kiviláglott, az Alzheimer világnap globális kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a demenciával élők drasztikusan növekvő számára és a betegség stigmatizációjára. Ugyanis felismerték, össztársadalmi szinten kell eljuttatni azt az üzenetet: nagyon fontos a demencia korai felismerése és a korai diagnózis. Egészséges életmóddal nagy eséllyel előzhető meg az idősebb korban kialakuló demencia, de nem elhanyagolható a társadalom érzékenyítése a demencia, illetve a demenciával élők elfogadására. A demenciával kapcsolatos tévhitek megdöntése is cél, hiszen ez a betegség az öregedés szükségszerű következménye, ha demensek leszünk, azon nem lehet segíteni, a memóriazavar az öregedés folyamatának velejárója.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a kitűzött cél Kiskőrösön megvalósult, a résztvevők elmondása szerint a rendezvény egyes epizódjain túl a sok hasznos információt, tanácsot tartalmazó előadás is mély nyomot hagyott bennük.