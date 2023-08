Csütörtök délután, a kecskeméti Katona József Könyvtárba varázslat szökött, hiszen minden hónap első csütörtökén tartják a Harry Potter Klubbot. A klub azon gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket várja, akik szívesen beszélgetnének olyan emberekkel, akik hozzájuk hasonlóan rajonganak a J. K. Rowling teremtette varázsvilágért. A havi rendszerességű találkozók mindig egy-egy előre megbeszélt tematikára felfűzött interaktív előadásból, valamint olykor-olykor közös játékból állnak – olvasható a könyvtár leírásában.

Az augusztusi alkalom különleges volt, hiszen az egyébként is interaktív beszélgetős foglalkozáson, a gyerekek ezúttal még jobban kivehették a részüket, hiszen ők választhatták ki azokat a témákat, amiről a nyáriszünet utolsó hónapjában szívesen beszélgetnének. A kiválasztott témakörökről a fogalkozás vezetője Molnár-Faragó Éva tartott egy rövid ismeretterjesztő összefoglalót, ami közben, és után is bátran kérdezhettek a klubtagok. A részvevők többsége olvasta az összes varázslatos könyvet, éppen ezért nem csak Éva tudott választ adni egy-egy kérdésre, de a gyerekek egymással is szívesen beszélgettek. A foglakozáson fontos szerepe van a fantáziának, és a már létező történetek mellet az sem kizárt, hogy egy-egy rajongói elmélet is megszületik.

A Katona József Könyvtár Harry Potter Klubját csaknem hét éve vezeti Molnár-Faragó Éva, aki fiúkat és lányokat, kicsiket és nagyokat is egyaránt szívesen lát minden hónap első csütörtökén 16:30-tól. Ezek alapján a következő találkozó szeptember 7-én esedékes.