Korábban már beszámoltunk arról, hogy idén nyáron a társasjátékozás a virágkorát éli, legalábbis a kecskemétiek körében biztosan, hiszen több esemény is volt az elmúlt hónapokban, amikor nem az okostelefonon keresztül barátkoztunk – hiába éljük a digitális eszközök korát – hanem tábla, kártya- és egyéb játékok kerültek terítékre. Az eseményt a Kecskeméti Társasjáték Kör Egyesület szervezi, ezúttal a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Augusztus 26-án, szombaton már délelőtt elkezdhették a résztvevők a játékot, és egészen este ötig sokan abba sem hagyták. Ennek egyik oka az volt, hogy a Kecskeméti Társasjáték Kör Egyesület, illetve a Szórakaténusz rengeteg társassal készült és minden korosztály találhatott kedvére valót. A másik ok az volt, hogy egyik-másik társasjáték előkészülete is több mint fél órába telt, a játékidő pedig akár több órás is lehet, tehát a teljesen kezdő játékosok mellett, a profibbak is találhattak kihívást az eseményen. Több teremben is játszottak családok gyerekekkel, baráti társaságok, és természetesen csak úgy, mint a legutóbbi alkalommal, most is a Kecskeméti Társasjáték Kör Egyesület játékmesterei segítettek a szabályok elmagyarázásában.

Stratégiai, logikai, gazdasági, kooperatív és még számos különböző tematikájú és felépítésű játékot lehetett kipróbálni és megtanulni, és a Társasjáték Kör a jövőben is várja majd eseményeire az érdeklődőket.