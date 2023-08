A hagyományteremtő eseményre a vártnál is többen érkeztek. A vendégeket Bodor Sándor, polgármester köszöntötte, majd dr. Juhos Imre plébános áldotta meg a szüretelőket.

A házigazda, Katona Attila érdeklődésünkre elmondta, a rendezvény ötlete egy éve fogalmazódott meg benne. Tavaly ugyanis rekord mennyiségű szőlője termett, aminek nagy részét elajándékozta. Mivel látta, hogy idén is jó lesz a termés, úgy gondolta, hogy megörvendezteti a helyi közösséget egy falusi szürettel. Főként a gyerekeknek szeretett volna örömet okozni, hiszen napjainkban egyre kevesebb a szőlő, a szüret, nincs lehetőségük megtapasztalni a termés betakarításának örömét, azt az összefogást, amit nagyszüleink egy-egy szüret alkalmával megélhettek. Fontos célkitűzése volt Attilának az is, hogy a munkafolyamat valamennyi részét bemutassák, így a szüretet, a darálást, a sutulást, vagy éppen a szőlőtaposást is.

Ötletét Bodor Sándor, polgármester és Kovács Márta a faluház vezetője is felkarolta, így nőtte ki magát a rendezvény egy falusi szüretté, amely nem csak munkáról, hanem a szórakozásról is szólt. A falubeliek is örömmel fogadták a kezdeményezést, nagyon sokan felajánlásaikkal támogatták a szüret megvalósítását. Így volt, aki sparhelten palacsintát és krumplis pogácsát sütött a vendégeknek, tizenöt bográcsban pedig különféle pörköltek készítettek. Katona Attila azt is elmondta, látva a sok felajánlást és érdeklődést jött az újabb ötlet, hogy ha már ilyen sokan összegyűlnek a szüretre, akkor szervezzenek gyűjtést az újonnan átadott bölcsőde udvari játékainak a megvásárlására.

A főszervező egy kvízjátékkal is készült, ami természetesen szürettel, a borokkal volt kapcsolatos. Harminc csapat, mintegy százhúsz versenyzője nevezett be a játékra.