Ezt követően a falu legidősebb polgárát, Pozsár Istvánt köszöntötték, aki 1922. december 19-én született Pálmonostorán. Pista bácsi életútjáról elhangzott, hogy sportot szerető jó tanuló diák volt. Edzettségét, kitartását, fizikai erejét a földművelés és állattenyésztés területén kamatoztatta. Egész életében a mezőgazdaságban dolgozott. Részt vett a második világháborúban, fogságba került, de onnan szerencsésen hazatért. 1951-ben megnősült, házasságukból két gyermek született: Magdolna és Árpád. Sors azonban nem kímélte: korán elveszítette feleségét, majd fiát is. Lánya családja, két unokája és dédunokája aranyozza be életét. A föld tisztelete, növény- és állatszeretete egész életében elkísérte, még ma is szívesen dolgozgat a kertben.

A község sportjáért kitüntetésben részesült 13 éves Bárány-Almási Bianka birkózó, aki a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület színeiben – fiúk között versenyezve is – számos országos versenyen nyert aranyérmet, és további dobogós helyezést.

Szintén a község sportjáért díjat vehette át a 15 éves Bárány-Almási Tamás, aki szintén a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület egyik legeredményesebb sportolója. Testvéréhez hasonlóan számos dobogós helyezéssel büszkélkedhet. Országos versenyeken és Európa Bajnokságon is méltón képviselte egyesületét és szülőfaluját.

Az ünnepség zárásaként helyi polgárőröket köszöntöttek. Vizi Sándor, a helyi polgárőrség vezetője az országos és a megyei polgárőr szövetség nevében kiváló polgárőr jelvényt adott át Kis Mihály Zoltánnak, Kósa Roland Tibornak, Locskai Istvánnak és Medgyesi Tibornak.