Csányi József, polgármester elmondta, megválasztása óta fontos célkitűzésének tartja, hogy ne csak a városközpontot, hanem a város valamennyi körzetét fejlesszék. Így a Petőfi Lakótelep fejlesztésén is folyamatosan dolgoznak. Mint ismert, a lakótelep járdái és közútjai az elmúlt évtizedek alatt tönkrementek, azok felújítása régi igénye az ott élőknek. A most megvalósult beruházás során a régi aszfalt burkolatú járdát elbontották és új térkő burkolatú járdát alakítottak ki 1,5 méter szélességben. A süllyesztett szegély kialakításával pedig biztonságosabbá tették a járdán való közlekedést.

A polgármester arról is beszámolt, hogy szeptemberben tovább folytatódnak a munkálatok. Az út másik oldalán a járdát és az útburkolatot is felújítják, valamint huszonöt új parkolót is létesítenek.

Ugyanakkor a lakótelepiek régi igénye válik valóra azzal, hogy hamarosan megépül a Rét utcát és a Kőrösi utat összeköt útszakasz.

A városvezető kiemelte, hogy az önkormányzati beruházások megvalósításánál arra törekednek, hogy helyi vagy környékbeli vállalkozókkal végeztessék el a munkálatokat. Így mostani a járdaépítés egy bugaci vállalkozó kivitelezésében készült el.

A városvezető hangsúlyozta, a járdaépítést teljes egészében önkormányzati forrásból, vagyis helyi adóbevételekből finanszírozták. A polgármester abban bízik, hogy a megújult járda melletti zöldfelületek karbantartásában, szépítésében az érintett lakók is kiveszik majd a részüket.

Horváth Gábortól, a körzet önkormányzati képviselőjétől azt is megtudtuk, hogy a járda és útépítések mellett a közvilágítást is fejlesztik a lakótelepen. Jelenleg a Darvas téri bölcsőde melletti útszakaszon építenek ki új kandelábereket. A fejlesztés azért is kiemelt fontosságú, mert az érintett, bölcsőde melletti útszakaszt nagyon sokan használják, de eddig nem volt kivilágítva. Közvilágítás kiépítésével sokkal biztonságosabb lesz a környék – hangsúlyozta a városatya.