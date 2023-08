A Disney-mesékből ismert hercegnők közt jócskán akadnak olyanok, akiknek története valójában a Grimm testvérek nevéhez fűződik. Többek között ilyen Csipkerózsika is, akiről szombaton 15 órától hallhatnak a gyerekek. A program része a kreatív kézműves munka is. Az első látásra bonyolultnak tűnő, ám mégis rendkívül egyszerű makramé karkötőt a gyerekekkel közösen készítik majd el. Aki pedig a témába vágó olvasmányok közül válogatna, ezúttal sem fog csalódni, hiszen azokkal is bőven készülnek.