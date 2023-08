Szilberhornné Csilla, a Szill'art – a Csodavarroda tulajdonosa idén felírta magát az OFF-os győztesek listájára, ugyanis Kertem rózsái elnevezésű munkájával kiérdemelte a kortárs quilt kategória legjobbja címet.

A pályázat témája a rózsa volt – mondta Csilla, aki nem titkolja, hogy nagyon boldog lett az eredmény hallatán. A pályamunkájáról mesélve elmondta, hogy az alkotáshoz használt anyagokat különböző növényekből nyert festőlevekkel színezte meg és többféle technikát is használt az elkészítés során. A tűzés több helyen idézet volt és varrva „írta” rá például a „rózsa” szót is, mégpedig különböző nyelveken – magyarázta az alkotó. A kész darabon olvasható többek között egy idézet Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regényéből és a Süsü, a sárkány elnevezésű televíziós bábfilmsorozat egyik dalából is.

Forrás: Beküldött fotó

– Az alkotás minden perce öröm volt – mondta élménybeszámolója közben Csilla. A zsűri szerint pedig nagyon harmónikus, kellemes tónusú munkát vitt Csilla a versenyre, melyben nagyon szépen összeállnak a különböző technikák. Mint mondták, nagyon szép festett anyagok és csodás tűzés jellemezte az alkotást.