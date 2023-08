A Sobri Kupa Halfőző Versenyre több kísérő programmal készült az önkormányzat, hogy a gyeremekeknek is minél színesebb legyen a napja: ugrálóvár, habparti, kutyás bemutató, valamint a Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola pedagógusai által biztosított kézműves sátora várta a kicsiket.

Az egyik legvidámabb csapat Bajáról érkezett, Ralbovszk Valéria fitneszedző vezetésével. – Mi már hagyományosan pezsgőpukkantással indítottuk a halfőzést. Itt, Nagybaracskán jobb hangulat van, mint bárhol az országban. Mindenki egymást segíti, annak ellenére hogy ez egy verseny, mindenki jó kedélyű. Mi nagyon szívesen jövünk, minden évben itt vagyunk. A szervezés kitűnő minden alkalommal. Remek programok is vannak, habparti is volt, a gyermekek nagyon élvezték. A környezet is fantasztikus, ennél jobb díszletet nem tudok elképzelni, amellett hogy a szervezés is első osztályú minden téren − mondta Ralbovszki Valéria, aki az elmúlt évben ezüstérmet szerzett a versenyen.

Hajnalig tartott a Bácskai Sláger Banddel a mulatozás. Előtte Janicsák Veca énekelt, “Vajtó László és a világ” gasztro stand-upot mutat be, harcsafiléből készített különleges ételt.

A Sobri Kupa Halfőző Versenyre évek óta több fiatal is bekapcsolódik. A szervezők ösztönözni szeretnék őket, valamint fontosnak tartják, hogy külön díjazzák a fiatalokat akik ezt felvállalják. − Korábban nem voltak okoseszközök, közösségi oldalak és sokkal erősebbek voltak a személyes kapcsolatok, mint a mai világunkban. Ennek ellenére hasznos és áldásos egy ilyen családias, közösséget formáló, összetartó rendezvényt megszervezni. Nagy öröm, hogy egyre több fiatal is megjelenik a halfőző versenyen és megméretteti a családi receptet − hangsúlyozta Bögi István.