A kalocsai járás legnagyobb ilyen jellegű rendezvényét a természetfelelős is a kegyeibe fogadta, az előző napok kánikuláját 27-28 fokos meleg, lengedező szél váltotta. Mindez csak fokozta a résztvevők számát, akik ezúttal is bebizonyították: a Szelidi Halfőző Fesztivál nemcsak a remek halászléről, a főzés tudományáról, hanem a barátságról, a Dunapatajt, Szelidet szeretők találkozásáról szól.

Az előző halászléfőző versenyek törzsfőzői, csapatai, a köréjük gyűlt társaságok, vendégek most sem maradtak távol, de azért újak is akadtak. Ott volt a többszörös első helyezett, Németh Antal és családja Akasztóról, az egyre ígéretesebb főzőformáját mutató többi állandó résztvevő: a kalocsai ET Pizzéria, Kovács Miklós kamionos terepralis, aki a COMO Bár főzőmesteri tisztét látta el, valamint a Szittyótérről is jól ismert Bor Ferenc, Romek György főzőmesterek, de még hosszú a sor, hiszen 22 csapat gyújtott a bográcsok alá.

Amint a versenybe benevezett főzőcsapatok táblácskáiból, a vendégek összetételéből, az autók rendszámából látni lehetett, a baráti hívó szóra az ország minden szegletéből, még külföldről is ékeztek vendégek.

Számos olyan főzőhely volt, ahol az asztalnál, néhol felváltva, 25-30 ember foglalt helyet.

Az ételkínálat persze nem csak halászléből állt, halpörkölttel, sült és rántott hallal, megannyi házi süteménnyel is kedveskedtek a haltól ezen a napon bizonyosan hosszú időre eltelt vendégeknek.