A Business Traveller Hungary szerkesztősége által alapított Business Excellence díj odaítéléséről a magazin szakmai zsűrije, valamint az olvasóközönség szavazatai alapján döntenek. Ennek eredménye, hogy a Legjobb Business Hotel, vidék kategóriában közönségdíját a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont vehette át.

– A mi szakmánkban nem sok díjat osztanak ki. A Business Traveller több éve készít felméréseket, és szakmai szervezeteket kér jelölésekre. Ezek alapján idén 10+1 kategóriában adtak át szakmai díjakat – mondta Juszkó Anita, majd további részleteket osztott meg.

– Nagyon nagy elismerés ez számunkra, ráadásul már 10 éve a piacon vagyunk, így a jelölés és a díj elnyerése egyaránt pozitív visszajelzése munkánk magas minőségének, a vendégeink elégedettségének.

A legtöbb szavazat elnyerése mindenképpen azt jelenti, hogy akik hozzánk járnak, a mi szolgáltatásainkat veszik igénybe, elégedettek velünk és nekünk ez a legfontosabb.

Korábban, 2014-ben már nyertünk szakmai díjat ezen a versenyen. A tapasztalat azt mutatja, hogy amikor egy egység újonnan nyílik, akkor sokan és gyorsan kipróbálják, és így nagy eséllyel kerül a jelöltek közé. Nekünk azonban 10 év sikeres fennállás után idén újra sikerült – tette hozzá Juszkó Anita.

Juszkó Anita, a kecskeméti Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpont igazgatója

Fotó: Beküldött fotó

A kecskeméti Four Points by Sheraton Hotel 10 éves fennállása sikertörténet. Időtálló dizájnnal és még a mai kor követelményeinek is maximálisan megfelelő szolgáltatásokkal, technikai háttérrel épült fel, így méltán felveszi a versenyt a piacon. Az egy évtized alatt számos díjat elnyert. Fontos momentum volt a története során, amikor a Four Points by Sheraton márka a korábbi Starwoodtól átkerült a Marriott szállodalánchoz, és ezáltal a világ vezető szállodalánc üzemeltető márkájaként működnek. A tulajdonosi kör azonban nem változott, a KÉSZ csoporthoz tartozik.

– 0-24 órában dolgozunk, vezetőként az elmúlt 10 évben többször néztem nagy kihívások elé. Sosem unatkozom, az biztos, de a vendégek visszajelzései, mosolyuk, kedves üzeneteik mindig átlendítenek egy-egy nehéz perióduson.

Vallom, az emberek szeretnek utazni, élményekre vágynak. Jó érzés, hogy ebben mi is segíteni tudjuk őket

– jegyezte meg az igazgatónő.

Juszkó Anita ettől az évtől a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének egyik alelnöke. Erről a pozíciójáról is szólt néhány mondatban. – Folyamatos a lobbitevékenységünk az ágazatunk érdekeit képviselve. Vannak biztató mutatók. Szerencsére a külföldi vendégek visszatértek Magyarországra. Ugyanakkor a belföldi turizmust nagyon sokféle hatás éri, próbáljuk a legoptimálisabb megoldásokat képviselni, kisebb-nagyobb sikerrel – mondta, végül pedig a terveiket osztotta meg.

– A 10 éves születésnapunkat megünnepeltük, közben pedig előre tekintünk, és felújítást tervezünk. Az állandó minőség fenntartása a célunk. 10 év után elérkezett az idő, hogy elgondolkodjunk egy nagyobb horderejű felújításon. Ebben az évben megvalósul a teljes hálózati eszköz cserénk, illetve a wifi-hálózat fejlesztése, valamint a konferenciaközpontunk is jelentős ráncfelvarráson esik át – árulta el terveiket Juszkó Anita.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.