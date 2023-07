A látogatásról szólva Katona György, Géderlak polgármestere elmondta: „Ugyan várható volt, hogy a zsűri tagjai még július elején vizitálnak majd a faluban, de a pontos időpontot nem tudtuk. Ennek ellenére nem ért bennünket váratlanul a bejelentkezés. A közterületek karbantartása Géderlakon folyamatos, így különösebben nem kellett, és nem is lett volna idő felkészülni egy ilyen átfogó szemlére” – mondta a településvezető, aki az előzményekről szólva kifejtette: „A képviselő-testület az előző évtizedek, évek szép eredményei nyomán döntött úgy, hogy idén is benevezi a falut a versenybe, hiszen Géderlak 1998 óta rendszeres résztvevője a Virágos Magyarországért Mozgalomnak. A község 2000-ben az Arany díjat, 2002-ben 11 ország megannyi faluja közül az egyik Európa díjat nyerte el. A verseny állandó résztvevőjeként büszkék vagyunk arra, hogy a magyar és európai településeknek kiosztott arany-, ezüst- és bronzdíjak közül számos került Géderlakra. Ami azonban ettől fontosabb: a verseny célja egybeesik a községben élők azon igényével, törekvésével, hogy kulturált és vonzó településkép, a régi és új zöldfelületek esztétikus, igényes megjelenése, karbantartása, emellett a természeti és épített örökség megőrzése jellemezze Géderlakot. A zsűri tagjai aláhúzták, az idei évtől nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható fejlődés, a környezettudatos gondolkodás, a településen élők összefogása, mely területeken Géderlak ugyancsak nincs lemaradásban.”

Fotó: Zsiga Ferenc

– A szakemberek megtekintették, hogy az önkormányzat mini kertészete döntően közmunkásokkal miként állítja elő azt az évenként szükséges 12-13 ezer virágpalántát, amelyből a lakosság is ingyenesen kap, sőt, ezekből idén még a szomszédos Ordasnak is adományoztunk. A vendégek elismerően szóltak az önkormányzati forrásból megvalósított, idén januárban átadott, tizennégy stációból álló kálváriáról és tetszett nekik az élet fája is, amellyel a község újszülöttjeinek állítunk emléket. Győri András és munkatársa felajánlották segítségüket, hogy a tájidegen, most országszerte, így Géderlakon is betegséggel küszködő, legalább 15 éves tuják, tujasorok lecseréléséhez – a helyzet alaposabb tanulmányozása után – szakmai segítséget nyújtanak majd – tette hozzá a település vezetője.

– Ordas is hosszú ideje résztvevője a Virágos Magyarország Versenynek, a számos elismerés között a Miniszterelnöki díj a legrangosabb. Az értékelés szempontjai átalakulóban vannak, már nem csak a virágos településjegyek a mérvadóak, hanem az infrastrukturális háttér, a környezettudatos gondolkodás és gyakorlat, az épületek állapota és a helyi közösségi élet is sokat nyom a latba. Ez utóbbira szép példa, hogy míg a korábbi években akár 20 közmunkás is volt a településen, most 5-6 emberrel kellene ellátni ugyan azt a feladatot. Nyilvánvaló, hogy ez a számú munkaerő csak a központi területek rendben tartásához elég. Ezt érzékelve és az önkormányzat felhívására a lakosság szinte egy emberként, még nagyobb energiát fordít az ingatlana előtti területek karbantartására, virágosítására – mondta el Szabó Zsolt polgármester, aki hozzáfűzte: a szakemberek először jártak Ordason, ezért különösen megfogta őket az itteni településszerkezet, a Duna alakította klíma és az a településkép, amely állandósága mellett hosszú évtizedek óta töretlen fejlődést mutat.

A Virágos Magyarország Verseny eredményhirdetése novemberben várható.