Az idei országos borversenyen a császártöltési pincészettel rendelkező Csanádi Szőlőbirtok sauvignon blanc bora lett a – fehér kategóriában – a második, osztozva a kiváló eredményen egy etyeki pincészettel. Ugyancsak ehhez a céghez kapcsolódik egy szintén aranyat érő cserszegi fűszeres minta is. A császártöltési Szemerey Pince Nektár elnevezésű bora is a legjobbak között szerepelt, míg a Cosmopolita mintája ezüstöt kapott. Ez utóbbi két bort is kóstolhatták azok a pincejáró érdeklődők, akik Kis-Sori Borpikniken vettek részt szombaton este.

A Kis-Sori Borpiknik egyik állomása volt a Szemerey pincészet, ahol érdemes volt megállniuk a borkedvelőknek

Fotó: Barta Zsolt

Mint arról korábban beszámoltunk, Császártöltésen összefogtak a pincészetek és az önkormányzat, hogy a település felkerüljön a hazai turisztikai térképre. A faluban több mint száz pince található, amelyek többségét a régi öregek építették. Az utódok pedig olyan kisebb fogadó épületeket toldtak a löszfalakba épített 20-30 méteres pincékhez, ahol leültethetőek a vendégek. A településen 10-15 olyan családi vállalkozás működik, amely vendégeket fogadhat.

Gatter István, a Császártöltési Pincesorokért Egyesület egyik vezetője hírportálunknak elmondta, hogy a szombati piknik kellemes hangulatú rendezvény volt, érdemes folytatni a sorozatot. A legközelebbi eseményt az augusztusi falunap előtti péntek este tartják a Főkáptalan soron, melyet majd két hasonló rendezvény követ az őszi hetekben.

A Csanádi Szőlőbirtok, amely a második legjobb fehérbort készítette – idehaza – 240 hektáron gazdálkodó cég. Az ültetvények Hajós, Imrehegy és Császártöltés határában találhatóak. Bár a boraik korábban is kaptak aranyérmeket, azonban a sauvignon blanc érte el a legmagasabb elismerést eddig, nyilatkozta a baon.hu-nak Csanádi Bálint cégvezető, aki elmondta, hogy bátyjával édesapjával viszik a vállalkozást.

Éppen huszonhárom éve kezdtek szőlőzni, 13 éve pedig borokat készítenek. Az ültetvényekről jelenleg 7 ezer hektó bort szüretelnek, ezt kívánják majd 17 ezer hektóra emelni a jövőben. A borok mintegy öt százalékát palackozzák, amely nagy része a vendéglátóhelyeken értékesül. A jövőbeli tervek közé tartozik az, hogy az italok 30 százalékát palackozzák majd. Jelenleg még a borok nagy részét lédigként, a termék kisebb részét pedig mustként is értékesítik. Illetve szőlőt is értékesítenek a szüret során.

Szemerey István – a borvidék legjobb fehérborát készítette el

Fotó: Barta Zsolt

Hogy milyen területeken gazdálkodnak? Csanádi Bálint elmondta, a pincénél 60-80 centiméteres homok alatt jó meszes, löszös talajon terem a szőlők egy része, ez kellemes aromát és a savat is ad a boroknak. Ma a legkeresettebb borok az Irsai Olivér, feljövőben a sauvignon blanc a cserszegi fűszeres mellett. Érdekes, hogy a rozék iránti kereslet csökken, inkább az illatos fehér borokat keresik a vásárlók − mondta a cégvezető.

Szemerey István borászata egy arany- (nektár) és egy ezüstérmet (Cosmopolita) szerzett az országos borversenyen. A Kis-Sori Borpikniken beszélgettünk a borásszal a család egy több száz éves pincéjében. Mint mondta, bár nagyapja, Schveibert Boldizsár a jól ismert gazda mutatta be neki a családi a borászatot, ám ő mindig is távolabb kívánt maradni a szőlőtermesztés és a borkészítés kihívásaitól. Egészen 2009-ig másfelé, a kereskedelemben, a fehérneműiparban kereste a boldogulást, illetve pályázatokat is írt vállalkozásoknak.

Egy idő után úgy hozta a sors, hogy váltania kellett, hazatért Budapestről. Édesapja mellett kezdett a szőlőtermesztésbe és borkészítésbe. Az első bora jól sikerült, és talán ekkor kapta el az a bizonyos érzés, amely valószínűleg örökre a borász hivatáshoz köti. Budafokon a helyi borásziskolában megtanulta a szakma fogásait, amelyhez párosította a családi tapasztalatokat. Az évek során sok alkalommal végeztek első helyen a borai. Az ültetvényein terméskorlátozással legfeljebb 60-80 mázsa szőlőt termeszt hektáronként, így mindig kiváló alapanyagból készülnek a borai. Jelenleg hét hektáron termel. Maximum 25 ezer palackot készít egy évben. A borász folyamatosan fejleszti a családi vállalkozását. Ősszel kézzel és válogatva szüretelnek, hogy a fürtök közül a legjobb minőségűek kerüljenek be a feldolgozóba. Az idei eredményekkel kapcsolatban megjegyezte: a Cosmopolita lett a Hajós – Bajai Borvidék legjobb fehérbora. A vállalkozása 2023-ban nyolc aranyérmet kapott a borvidéki versenyen.