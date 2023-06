A tavaly őszi városi ünnepnapokra új talapzatokra került két a köztéri alkotás: a Hétvezér emlékmű és a testvérvárosok címereivel ellátott Barátság szobor. Október 23-ra pedig az 1991-ben felállított Szabadulás szobor is megújult. A szoborfelújításokat Balatoni Tibor egri fafaragó végezte, akinek sok dolga volt az elődtelepülés, Mayossaszállás emlékművével is. A millennium évében elkészült alkotást – amit a város tiszteletbeli polgára Rimantas Zinkevičius litván fafaragó készített – a szeszélyes időjárás mellett, rovarok is károsították. A felújított emlékművet a napokban a majsai Városgazdálkodási Intézmény munkatársai állították fel a Mayossaszállás egykori templomának közelében lévő emlékhelyen.