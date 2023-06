Múlt vasárnap kezdődött, szombatig tart Az Én Városházám. A Tiéd. A Miénk. – című egyhetes rendezvénysorozat, mellyel méltó módon megünneplik a felújított kecskeméti városházát.

Szombaton 15 órára várják az érdeklődőket a Szecessziós sétára a főtéren, melyet ifj. Gyergyádesz László, Móra Ferenc-díjas művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője vezet. A séta a városháza látogatóközponttól indul.

Kecskemét több szempontból is különleges főtéri építészeti együttesének egyik kiemelkedő értéke, hogy a segítségével három szecessziós építészeti irány, korszak is jól tanulmányozható. A séta ennek megfelelően a városházától (Lechner Ödön) kezdve, a Cifrapalotán és az Iparos Otthonon (Lechner-iskola) át, az Újkollégiumig vagy éppen az egykori Városi Kaszinóig (úgynevezett „Fiatalok” elnevezésű csoport) időrendi sorrendben mutatja be Kecskemét főterén a magyar szecessziós építészet két évtizeden át tartó kalandját.