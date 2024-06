A Tisza-parti kisváros csapata Kiskőrösre utazott, hogy a 2023/2024-es bajnoki idény utolsó találkozóját lejátssza. A vendégeknek csak a győzelem volt elfogadható eredmény, mert a Kunbaja az utolsó előtti fordulóban átvette tőlük a vezetést. Éppen ezért a Tiszakécske csak akkor lehetett bajnok, ha győz Kiskőrösön, a Kunbaja pedig kikap, vagy döntetlent játszik Hartán. A Tiszakécske sorsa tehát nem csak a saját kezében volt.

Utolsó bajnoki mérkőzésen megkoronázta sikerét a Tiszakécske LC II

Fotó: Szentirmay Tamás

Már mindjárt a találkozó elején, a hetedik percben, megszerezte a vezetést a Tiszakécske. Káli a jobb oldalon levitte majd nem az alapvonalig a labdát, visszapasszolt Oláh Máténak, aki a kapu közepébe lőtt 0–1. Ugyan ezt lemásolta a Kiskőrös is, csak más játékosokkal. Torgyik adott be bal oldalról és Pecznyik finoman lőtt a hálóba 1–1. A 33. percben Káli remek labdával indította Oláht, aki először egy védőt, majd a kapust is kicselezve lőtt a jobb alsó sarokba 1–2. Az első félidő hajrájában Szabó Dávid (Tiszakécske) balról beadott labdáját Lovas Zsombor juttatta a kapuba 1–3.

A második félidő elején támadólag lépett fel a Kiskőrös. Németh Gábor a tizenhatoson belül fellökte a kiskőrösi Szabó Dávidot, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Szedmák a balra mozduló Baráth mellett a jobb alsó sarokba lőtte 2–3. Az 57. percben a tiszakécskei Szabó Dávid adta be a labdát, Lovas Zsombor pedig a léc alá bombázott 2–4. Két perccel később a tiszakécskei Szabó Dávid lövésébe szerencsétlenül ért bele a kiskőrösi Szabó Dávid, és róla a kapuba pattant a labda 2–5. Néhány perccel később bal oldali szöglet után Salami fejelt a kapuba 3–5. Oláh és Káli nagyon megértette egymást ezen a mérkőzésen. Egy ilyen passzolgatást után Oláh már a harmadik találatát szerezte 3–6. És ezzel még nem ért véget a gólgyártás. A 79. percben Szabó Dávid jobb oldali szöglete után a frissen beállt Domonics, a vendég szurkolók nagy örömére, is gólt szerezett 3–7. Káli Tibor jól kiszolgálta társait, így nem talált a kapuba, egészen a 83. percig. Ekkor Oláh keresztlabdáját fejelte a hálóba 3–8.