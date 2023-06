A Hunyadivárosi Baba-Mama Klub most szerveződik újjá – tájékoztatott, Ráczné Turcsányi Réka, hunyadivárosi védőnő. Hozzátette, hogy az összejöveteleiknek mostantól a megújult Hunyadivárosi Közösségi Ház ad otthont. Ez már a második alkalom, hogy itt találkozunk – tette hozzá.

A baba-mama klubba kis- és nagy babás anyukákat várnak a kicsikkel együtt. A 3 hónapos babáktól egészen a három éves gyerekekig itt mindenki megtalálja magának a legjobb elfoglaltságot, az anyukák pedig közben sok-sok tudásra tehetnek szert. A részvétel mindig ingyenes.

Az alkalmakon érdekes és egyben nagyon hasznos témákat tárgyalnak. Sokszor szakemberek és fejlesztők mutatkoznak be, valamint segítenek tanácsaikkal az anyukáknak. Nemrég baba-jógát is tartottak számukra, a tervek szerint a közeljövőben pedig az elsősegélynyújtás témájával fognak foglalkozni és az illóolajok hatásával kapcsolatos tudnivalókat is elsajátítják. Hordozási tanácsadót is szeretnének meghívni. A hunyadivárosi védőnők pedig mindig aktuális témákat dolgoznak fel előadásaikban.

Most Ráczné Turcsányi Réka a nyári problémákról beszélt a jelenlévőknek. Szó esett a napvédelemről, többek között arról, hogyan érdemes napvédőt választani a kicsiknek, és hogy melyik napszakban érdemes sétálni a gyerekekkel.

Egy másik nagyon aktuális és fontos témával is foglalkoztak: a védőnő megmutatta a kullancsok helyes eltávolításának a módszerét, valamint részletesen elmondta, mire kell figyelni kullancs-csípés után.