A Mizsei Vadrózsák Apró Kincsek csoportja is bemutatta előadását, majd a Rózsa Sándor Citerazenekar és Őszirózsa Népdalkör szórakoztatta a közönséget. A Lajosmizsei Városi Kamarakórus koncertje után a Langaléta Garabonciások óriáslábas műsora vidámította meg a látogatókat. Gulyás László vándormuzsikus a Csicseri történetet adta elő, majd néptánc bemutató és a Mizsei Vadrózsák fellépése következett. A programok sorát táncház zárta. Kísérőprogramokat is élvezhettek a látogatók: volt kézműves vásári forgatag, ügyességi játékok, kézműves sátor, csillámtetoválás, könyvtári játszósarok és póni lovaglás is.

Az eseményre ellátogatott dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője is.