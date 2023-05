Sir Basil szerelmes Angèle Didier-be, az Opera ünnepelt énekesnőjébe. Feleségül is venné, de a társadalmi elvárásokra is tekintettel kell lennie – nem házasodhat rangján alul. Ezért olyan arisztokratát keres, aki hajlandó Angèle-lel rövid ideig tartó látszatházasságra lépni, hogy majd előre megállapodott válásuk után ő kössön házasságot a színház csillagával. E célra kiválóan alkalmas René, Luxemburg grófja, aki egy komoly összegért cserébe vállalkozik arra, hogy Angèle-t feleségül vegye anélkül, hogy valaha látta volna. Basil kérésére a szertartáson is egy spanyolfal választja el egymástól az ifjú párt, mindössze a kezük találkozik a gyűrűhúzáskor, s egy kézcsók a hitvesi pecsét. Angèle és René nem sokáig maradnak ismeretlenek egymás számára, válásukkal pedig életük egyik legnagyobb megpróbáltatása vár rájuk – szól Lehár Ferenc emblematikus operettjének sokak által ismert története.

Az operett eredeti szövegkönyve az Alfred Maria Willner és Robert Bodanzky szerzőpáros műve, amihez a Szente Vajk és Galambos Attila alaposan hozzányúlt.

– Az eredeti szövegkönyvet teljesen újraírtuk.

Először megnéztük, hogy milyen szóba jöhető adaptációk voltak már magyar színpadon, majd az eredeti német nyelvű librettót is áttanulmányoztuk, ami annyira az akkori kor jellegzetességeit hordozta magán, hogy úgy döntöttünk, új darabot írunk – mondta Szente Vajk, az operett rendezője és az új szövegkönyv társírója. A történet természetesen ugyanaz maradt, amit a nagyérdemű megismerhetett az elmúlt 100 évben az operett színpadokon, de minden mondat új benne.

A szöveg tele van világirodalmi és filmes utalásokkal, Shakespeare-től József Attilán át a Gyalog galoppig, a díszlet pedig amellett, hogy szemet gyönyörködtető, képzőművészeti hivatkozásokat is felvonultat, ezért egy vizuális alámerülés a festészet világába. Nem véletlen ez a gazdag, összművészeti benyomás: Szente Vajk hangsúlyozta, hogy az operett részben a művészetről és a művészekről szól, ezért gondolkodtak ilyen gazdag referenciakészletben.