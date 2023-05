A park látogatói rajonganak a tojásból nemrég kikelt hattyú fiókákért, vannak, akik azért keresik fel az élményparkot, mert hallott róluk és mindenáron látni szeretné őket, tudtuk meg Vincze Bálinttól, a parkot üzemeltető Városmenedzser Kft. ügyvezetőjétől. Akinek szerencséje van, láthatja is, ahogy nekünk is sikerült lencsevégre kapni a park tavában békésen úszkáló hattyú családot.

A monogám párkapcsolatban élő állatok nemcsak az utódnevelés feladataiban osztozkodnak, de már a tojások költését is felváltva végzik. A pelyhes kis hattyúk még merőben máshogy néznek ki, mint szüleik hiszen míg a felnőtt állatok tollazata teljesen fehér, a fiókák világosszürke pihés tollazattal rendelkeznek.

Együtt úszik a hattyúcsalád

Fotó: Pozsgai Ákos

Onnan a bütykös elnevezés, hogy a csőrükön van egy bütyök – avatott be a részletekbe Greguss Viktor, a halasi Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület vezetője, aki elmondta azt is, hogy az elmúlt évben is költött a parkban egy hattyúpár. A bütykös hattyú Európában elterjedt, hazánkban élő 3 hattyú fajta egyike, egyik legnagyobb testű madárfajta, a halasi és környékbeli tavakon is szép számmal található belőlük. A tavak, folyók és mocsaras területek közelében élnek, ahol táplálékuk nagyrészt olyan vízi növényekből áll melyek a víz felszíne alatt nőnek.

A Csetényi Élménypark lakói között libák is vannak, ők azonban még egy közeli birtokon vannak, egy elkerített területet alakítanak ki a számukra parkban, ahogy elkészül új lakóhelyük telepítik vissza őket a parkba – mondta el Vincze Bálint, a Városmenedzser Kft. ügyvezetője, aki a hétvégéi, szombaton megrendezésre kerülő Madarak és fák napi eseményt ajánlotta mindenki figyelmébe, amikor ismét sok látogatót várnak a parkba.