Az Ülő Bikák találó név a kecskeméti formációra. Ahogyan Mészáros Tibor frontember megfogalmazta: imádják a zenét, de már eleget tapasztaltak az életben ahhoz, hogy ülve játszanak, és ne ugrabugráljanak. Ráadásul belevaló férfiak, azaz bikák, s ezt a két tényt tökéletesen kifejezi a formáció névválasztása.

A közel 50, illetve 50+ férfiakból álló csapat 2021-ben alakult közös zenekarrá, bár mind a négy tag komoly zenekari tapasztalattal bír. Eddigi életüket meghatározta a zene szeretete, külön-külön több zenekarban is játszottak már, miután egymásra találtak. Azóta tökéletes az összhang, barátokká váltak és igazi jó kocsmarockot játszanak. Erről a közönség is meggyőződhet május 12-én, pénteken 20 órakor Kecskeméten, a Foltos Farkas Kézműves Sörözőben.

A zenekar felállása: Mészáros Tibor (ének, gitár, szájharmónika), B. Nagy Tamás (gitárok, vokál), Szalai Tamás (cajon és egyéb ütőhangszerek) és Tomkovics Ákos (basszusgitár, ének).

A zenekar történetéről és terveiről Mészáros Tibor frontemberrel beszélgettünk, aki énekel és több hangszeren játszik, valamint dalszöveget ír, és ritkán még a zeneszerzésből is kiveszi a részét.

– 2021-ben B. Nagy Tamással együtt alapítottuk meg a zenekart, rövid időn belül csatlakozott hozzánk Szalai Tamás, majd később Tomkovics Ákos. Az ötlet már régóta megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne egy kocsmarock zenekar. 40 éve zenélek különböző formációkban, több zenekarom is volt. Korábbi együttesemmel blues rockot játszottunk hosszú időn át, de szerettem volna egy jó kis kocsmarock zenekart összehozni és játszani kisebb-nagyobb szórakozóhelyeken, kocsmákban, pub-okban, rendezvény helyszíneken. Sikerült – mondta Mészáros Tibor.

– Eleinte csak ismert feldolgozásokat játszottunk, olyanokat, melyek jól táncolhatóak, dallamosak.

A repertoárunk igen széles, egyfajta „mélymerítés” : az Omegától és a Tátrai Bandtől a Rolling Stones-ig, a The Doorstól a Led Zeppelin-en át a Whitesnake-ig változik a paletta. A zenekar azonban minden dalt kicsit a saját képére formál, így a végén az összhatás mégis egységes. A feldolgozások nem követik a teljes eredeti elképzelést, csak abból indulnak ki, egyfajta vázként. Mi adjuk hozzá a magunk „bikás” stílusát, sajátos formában, akusztikus és félakusztikus hangszereléssel. Időközben saját dalok is formálódtak, melyből az első, a ,,Csak úgy” már teljes egészében saját szám. Ehhez videóklip is készült, és meghallgatható a Youtube csatornánkon, és a közösségi média felületeinken, zenei streaming oldalainkon, a Facebookon és Instagramon, valamint a Spotify-on – részletezte a frontember.

Az Ülő Bikák ma már folyamatosan fellépnek, minden hónapban több felkérést is kapnak. Nemcsak Kecskeméten, hanem már a Balatonnál is játszottak, köszönhetően annak, hogy egy tehetségkutató verseny legjobbjai közé is bekerültek.

– Szeretnénk, minél több helyen fellépni. Mindannyian más-más szakterületen dolgozunk. Hetente próbálunk, van saját házi stúdiónk is. Nem törekszünk arra, hogy a fellépéseinken a fiatalokat meghazudtoló módon ugráljunk a színpadon. Mi ülve adjuk át a zene élményét, a kocsmarock feelingjét. Örömmel tapasztaljuk, hogy a közönségünk életkora széles spektrumon mozog. A 30-astól a 40-sen át egészen a 60-sokig élvezik a zenénket, az általunk keltett nosztalgikus hangulatot. Pontosan ez a célunk, hogy minél szélesebb körben átadjuk az élő zene érzését, hiszen ennél nem is kell több egy jó kis estéhez, egy feledhetetlen kikapcsolódáshoz.

Aki akar táncol, aki akar csak üti lábával a taktust, de mindenki jól érzi magát a fellépéseinken.

– tette hozzá Mészáros Tibor.

Az Ülő Bikák nemcsak kocsmákban, de céges bulikon is vállalnak fellépéseket, nagyszerű hangulatot teremtve. A fesztiválok is fontos állomások az életükben, tavaly Kecskeméten, a Hírös Héten is játszottak, illetve több környékbeli települési napokon.

