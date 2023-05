Az elmúlt három év történései alaposan felkavarták a gazdaság nemzetközi rendszerét. Két évig a Covid járvány, majd tavaly az orosz-ukrán háború nehezítette meg rendezte át a nemzetközi és a hazai gazdasági szereplők tevékenységét. Egyebek mellett erről is szó esett a Portfolio gazdasági portál és a KAVOSZ – (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VOSZ), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – közös szervezetének a kecskeméti rendezvényén. Az ingyenes fórum címe: Pörgessük fel a hazai KKV szektor volt, az eseménynek a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adott helyet. Az első előadó Szemereyné Pataki Klaudia volt.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere

Fotó: Barta Zsolt

Kecskemét polgármestere elmondta, hogy a város gazdasága pörög, a kis- és középvállalkozások a GINOP pályázatok eredményeként 36 milliárd forintot hoztak a városba. A település vezetésének a gondolkodásmódja is a város fejlődését segíti elő. Kecskeméten létre hoztak egy kockázati tőkealapot, amelynek vállalkozásfejlesztési és városfejlesztési ága, mintegy 10 milliárdos kihelyezhető tőkével rendelkezik. Ez kiegészítője lehet a KAVOSZ által kínált termékeknek, vagyis lehet kombinálni a kettőt. A fórum kormányzati előadója volt Jeneiné Gerő Henriett, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejlesztési forrásokért felelős főosztályvezetője, aki elemzést adott a tavalyi évről. Két éve az Európai Unió a GDP-nek a 2 százalékát költötte energia finanszírozásra, tavaly azonban ennek éppen a dupláját. Magyarországon 2021-ben a GDP 4 százalékát fizettünk energiaimportra, amely 9,5 százalékra emelkedett a tavalyi év során. A kormány megvédi a rezsicsökkenést az idei évben a központi kiadások között 2580 milliárd forint szerepel a rezsivédelem fenntartása érdekében. Az előadó elmondta: a kormányzati célok között továbbra is ott van a feldolgozóipar támogatása, a gyármentő program folytatása, valamint a Széchenyi Kártya Program és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram fedezetének biztosítása, annak érdekében, hogy a vállalkozások minél nagyobb számban tudjanak bekapcsolódni a nemzetközi értékláncokba.

Gaál József megyei kamarai elnök

Fotó: Barta Zsolt

Gaál József a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vette át a szót a főosztályvezetőtől. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági fejlődést lassítja, hogy kevés a szabad munkaerő. Kecskemét térségében 3, vagy Tiszakécske környékén 2,5 százalékos a munkanélküliségi arány. Egy felmérést ismertetett amely szerint a vállalkozások mérsékelt pozitív várakozással tekintenek a jövőbe.

Sikertörténetnek nevezte a Széchenyi Kártya konstrukciót, mivel a megyében 324 milliárd forintnyi rendkívül kedvezményes kamatozású feltételű összeget sikerült kihelyezni nagyon alacsony kamatokkal.

Szólt arról is, hogy több nagyvállalat, így a Mercedes-gyár is jelentős beruházást hajt végre ezekben a hetekben. Az elnöktől Perlusz László, a VOSZ főtitkára vette át a szót és méltatta a szervezet elmúlt 35 évének a történetét, majd őt Krisán László a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója követte, aki a több mint 20 éves Széchenyi Kártya konstrukció történetéről, gazdasági szerepéről szólt. Megjegyezte, hogy percenként 10 millió forintnyi összeg hitelezése történik meg a gazdaság szereplői felé. Elmondta, hogy idén Bács-Kiskun több mint 300 cég 7 milliárd forintot igényelt. Szólt arról is, hogy nem csak a gazdasági nehézségek jelentenek gondokat a cégeknél, hanem közel 53 ezer vállalkozás esetében a generációváltás megoldása jelent kihívást.

A vendégelőadók között volt a Portfolio portál vezető elemzője Madár István , aki a világgazdasági kihívások Magyarországra gyakorolt hatását elemezte. Kitért arra, hogy tavaly nyáron az energia árrobbanás szinte megoldhatatlan gondot jelent az államnak. Szerencsére már ötödére estek az árak. A rendezvény kerekasztal beszélgetéssel zárult, a kis és nagyvállalatok vezetői tekintették át az elmúlt három kihívásaira adott válaszokat.