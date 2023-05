Sokakat érdekelt a választott orvos kérdése is. A törvény már nem teszi lehetővé, hogy a terhesgondozást végző orvos vezesse le a szülést, csak vis major esetekben lehetséges mindez. Az osztályvezető azonban hozzátette: minden munkatársuk jól felkészült, az édesanyáknak nincs okuk félelemre. Arra pedig lát lehetőséget, hogy a jövőben hasonló fórumon bemutatkozzanak az osztály új kollégái is, így az érdeklődő hölgyek nemcsak a honlapon közzétett információk alapján kaphatnak róluk képet.

Arról is tettek fel kérdést a jelenlévők, hogy a jövőben van-e lehetőség arra, hogy édesapa jelen legyen egy császármetszésnél. A főorvos ennek kapcsán elmondta: már zajlanak egyeztetések az aneszteziológusokkal, hogy milyen lehetőségek lehetnek arra, hogy senkit sem zavarva, az apa részt vehessen egy császármetszésnél. Érkezett kérdés a dúlákkal kapcsolatban is, ennek kapcsán a főorvos hangsúlyozta, már most is jelen lehetnek, előzetes egyeztetés alapján.