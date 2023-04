A hétfőn átadott Tőzsdetojás egy építészeti bravúr: a 80 tonnás építmény a CAMPUS második emeleti szintjén található, szinte lebeg, mivel 24 vaspánttal rögzítették az épület oldalához. A megvalósításhoz a Budapesti Műszaki Egyetem szakértőit is bevonták. Borítása, avagy héja is különleges, 2020-ban az Aranysalejzni Vándordíjat a homlokzatburkolati kategória nívódíját is elnyerő kivitelezők kapták a tojás kiselemes burkolásáért.

A külcsíntől talán a belbecs még különlegesebb, hiszen élvonalbeli technológiával felszerelt, 24 fős szemináriumi terem várja a Gazdaságtudományi Kar hallgatóit pénzügyi-gazdasági és tőzsdével kapcsolatos tudásuk fejlesztésére.

A világszínvonalú tanulóteret kilenc Bloomberg terminállal látták el.

A Bloomberg-terminál a világon mindenhol alkalmazott legjobb pénzügyi rendszer és adatbázis, amiben valós időben lehet tőzsdei műveleteket végezni, 24 órás asszisztenciával. A rendszernek 30 ezer funkciója van, melyek között a gazdasági hírektől és elemzésektől kezdve a tőzsdei opciókig, részvény- és kötvényárfolyamokig, adatelemzésig minden elérhető, emellett grafikusan is megjeleníthetők az információk, sőt Excel táblázatba is kimenthetők. A technológia olyannyira élvonalbeli, hogy ezt használják a Wall Street-i tőzsdétől kezdve Tokióig minden tőzsdén és jelentősebb pénzintézetben. A megvalósítást a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is segítette anyagilag és a működtetésében kiveszi a részét, valamint az MNB szakemberei oktatják is a rendszer használatát.