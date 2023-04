A velencei naptár iránt többen érdeklődtek. Az alkotást nem forgalmazzák Magyarországon, de Baján, a Sirály Kávézóban korlátozott számban megvásárolható, hangzott el az eseményen. A baráti hangulatú rendezvényen dr. Munczig Dénesné arra kérte Pump Károlyt, hogy mesélje el e különleges naptár létrejöttének a történetét, az ötlet megszületésétől kezdve a fotózáson át a kiadásig, a németországi bemutatóig.

Mint azt a fotográfus elmondta, kilenc évvel ezelőtt utazott először Velencébe, és hatalmas élményt jelentett neki a csend, a víz, illetve a tény, hogy nincsenek autók. Az első este gondolákat fotózott, a következő nap eldöntötte, hogy olyan csatornaképeket készít, amilyeneket még eddig soha senki: álló formában, emberek nélkül és nem az ismert turista útvonalakon.

Baja város díszpolgára a közelmúltban töltötte be 70. életévét, ebből az alkalomból Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte a fotóművészt, ajándékképpen a város megyei jogú várossá nyilvánításáról készült oklevelet adta át a lokálpatriótának.

Az ünnepi rendezvényen kulturális műsorral lepték meg az ünnepeltet és az érdeklődőket.

Burgmüller Zivatar című zongoradarabja hangzott el Szimon Dániel, a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékének előadásában, aki Dankó Ilonka tanítványa. Hodován Jolán, a Szent László ÁMK 12. osztályos tanulója Kabdebó Tamás A bőség városa című versét szavalta. Végül Schopin Ász-dúr keringőjét szintén Dankó Ilonka tanítványa, Makra Elvira, a Liszt Ferenc Zeneiskola növendéke adta elő zongorán.

Pump Károly nevéhez számtalan fotókiállítás, hídon bemutatott tárlat, könyvbemutató, album fűződik, melyekből egy összeállítást tekinthettek meg a jelenlévők a színpad előtti asztalon. A városért végzett munkájának elismeréseként 2013-ban Baja város díszpolgára címet adományozták a fotóművésznek.

Pump Károly a baon.hu-nak arról beszélt, óriási élmény, hogy ennyien ünnepelték a hetvenedik születésnapját, de a hét évtized ellenére továbbra is fiatalnak érzi magát.

− Egy nagy ajándék, hogy értékelik az eddigi munkámat, szeretnek az emberek, és ez adott egy nagy lendületet, hogy továbbra is így csináljam. Ha így folytatom, továbbra is jól érzem majd magam Baján, ez nekem nagyon fontos. Mindenkinek köszönöm, hogy megtiszteltek engem − fogalmazott Pump Károly.

A fotóművésznek több projektje is van jelenleg: az egyik az Lipicai lovak, valamint a Velence könyvén is nagy energiával dolgozik, illetve készül a müncheni fekete-fehér hídkiállításra is, ahol koronavírus időszakban készült embermentes fekete-fehér képeit mutatja be hamarosan.