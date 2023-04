Ünneplőbe öltöztették a Csetényi Élményparkot is a Halasi Városmenedzser Kft. munkatársai, ahova húsvét vasárnap délelőtt 10 órától várják családi programokra az érdeklődőket. Lesz tojáskeresés is, több száz tojást rejtettek el a szervezők a park területén és a szerelmespárokat is várják a feldíszített Szerelmesek padjához, ahol fotózásra is lehetőség lesz.

Húsvét hétfőn 13 órától hagyományos húsvéti locsolkodásra várja a halasiakat a Pásztortűz Egyesület a városháza előtti feldíszített ivókúthoz, ahol a Vadvirág és a Barkóca tánccsoport tagjai adnak ízelítőt a húsvéti hagyományokból.