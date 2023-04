Hogy melyik lehet Budai Tibor kedvenc állata? Talán a róka, fogalmazott Kispálné dr. Lucza Ilona. Mit is tudunk a rókáról? Kártékony és ravasz, de nem ezek a tulajdonságokat sugározzák a képek, hanem a rajzokból a cinkosság érződik. A természethez történő viszonyulását mutatják be a képek, mondta a kiskőrösi múzeum korábbi igazgatója. Budai Tibor is köszöntötte a közönséget, és megosztotta a hallgatósággal, hogy ő olyan fővárosi környéken élt sokáig, ahol naponta egy órán keresztül sütött be a nap. Számára a természet a szabadság szinonimájával azonos. Megemlítette a közelmúltban elhunyt Schmidt Egont, a hazai tudományos ismeretterjesztés nagy alakját, akivel 42 évig dolgozott együtt.