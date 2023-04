Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője negyedévente hívja megbeszélésre a településvezetőket, hogy összegezzék és megoldást keressenek a választókerület önkormányzatainak aktuális problémáira. Mindig más-más helyszínen ülnek tárgyalóasztalhoz, így a polgármesterek megismerhetik a választókerülethez tartozó településeket is. Ezúttal Tiszaalpár adott otthont a megbeszélésnek. Dr. Vancsura István polgármester mutatta be a nagyközséget a megjelenteknek, akik a település büszkeségét, a tekerőlantot is megismerhették.

Lezsák Sándor bevezetőjében arról beszélt, hogy változó és zaklatott időkben élünk. Olyan időszakban kell helyt állni, amikor a szomszédos országban dúl a háború, migrációs- és energiaválság sújtja Európát, mindazonáltal pedig esztendők óta tart az uniós gyötrelem. Mint mondta, ilyen nehezített körülmények között kell a kormányzatnak megteremteni a fejlődéshez szükséges lehetőségeket.