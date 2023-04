A polgármesteri hivatal előtt megtartott ünnepségen először ifj. Füredi János alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, köztük Lezsák Sándort, az országgyűlés alelnökét, a térség országgyűlési képviselőjét, Lenkei Róbert kabinetfőnököt, valamint dr. Mák Kornélt, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnökét.

Füredi János polgármester beszédében megidézte Petőfi életét, kiemelve, hogy talán nem sokan tudják, de az ágasegyházi temetőben nyugszik Petrovics István testvérének, Petrovics Antalnak harmadik és negyedik leszármazottja, Puhalak Terézia és Vitéz Kasza Mihály tanító. Hozzátette: a sírfeliraton Petőfi Sándor kép is látható, így Ágasegyháza szerepel azon települések között, akik közvetlenül kötődnek Petőfi Sándorhoz, a kiváló magyar költőhöz.

Beszéde végén köszönetét fejezte ki Lezsák Sándornak a településnek adományozott Petőfi Sándor-mellszoborért, melyet Lantos Györgyi szobrászművész készített el. Az alkotást a felújított polgármesteri hivatal előtt helyezték el. Hangsúlyozta: ápolni fogják, és vigyáznak rá, hiszen ilyen nagyszerű ajándékban a településük még nem részesült.

A szobrot együtt leplezte le Füredi János, Lezsák Sándor és Mák Kornél, majd megáldotta Balázs Mihály görög-katolikus lelkész.

Lezsák Sándor beszédében Petőfi kimagasló tehetségét méltatta. Megjegyezte: zseni az, aki nem tanul, de tud. Petőfi viszont szuperzseni volt, hiszen még tanult is. A rövid, 26,5 éve alatt mintegy 850 alkotása született, a versek mellett regényt, novellát is írt. Számos művét több nyelvre is lefordították, különösen nagy tiszteletnek örvend a kínaiak körében. Ő maga is fordított, például Shakespeare-t. Fiatalon meghalt, de teljes életet élt. Petőfi méltatása után az országgyűlés alelnöke Ágasegyháza címerére hívta fel a figyelmet, melyen látható a védelmező Mihály arkangyal is. Ebben a furcsa, fenyegetett világban nagyon nagy szükség is van az oltalmára.