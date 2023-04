„A Felvidékről történt elűzésünkkel a haza egy darabja is elveszni látszik.” – olvashatók Szabó Árpád sorai a Felvidéki kitelepítés hajósi emlékművén, ahol idén is megtartotta megemlékezését a Hajósi-Császártöltési Felvidékiek Kulturális Egyesülete. A fájdalmas időkre Hirthné Umenhoffer Katalin és az egyesület elnöke, Balogh Gyárfás is emlékeztettek beszédük során.

Az összejövetelen – melyen közreműködött a Hagyományőrző Érsekhalmi Népdalkör – megemlékeztek az egyesület néhai alapító tagjáról, Harmath Lajosné nyugalmazott tanítónőről, aki 96 éves korában, idén hunyt el. A sokak által tisztelt Nellike néni a felvidéki Gútán (ma Kolárovo) született és férjét követve onnan települt át Hajósra 1947-ben, ahol nyugdíjazásáig oktatta, nevelte a hajósi, majd később az érsekhalmi kisdiákokat. Mint elhangzott: ő volt az, aki összegyűjtötte a felvidéki sorstársak történetét, ami könyv formájában is megjelent.