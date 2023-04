A kerekasztal-beszélgetésre szülőket, fiatalokat, középiskolák és szórakozóhelyek képviselőit várták. A fórumot a gyermek- és ifjúsági önkormányzat tagjainak kezdeményezésére hívták össze, amit a helyi szórakozó helyek vezetői is örömmel támogattak. A félegyházi éjszakai életben tapasztalt problémákat ugyanis csak közösen – szülőknek, tanároknak, rendőröknek és a szórakozó helyek vezetőinek összefogásával lehet megoldani – hangzott el a megbeszélésen. Ónodi Árpád, a félegyházi Rocktár vezetője hangsúlyozta, ez az első tanácskozás gondolatébresztő céllal jött létre. Szeretnék, ha ennek lenne folytatása és később sokkal többen csatlakoznának a kezdeményezéshez, mert van miről beszélni, vannak problémák, melyek felett nem lehet szemet hunyni.

– Ilyen eset volt például, amikor a fiatalok éjszaka megvertek egy hajléktalan férfit. Az erről készült videó pedig a közösségi oldalakra is felkerült, de senki nem jelezte a történteket a rendőrség felé. Emellett a közelmúltban több hasonló incidens is történt, melyek közrejátszottak abban, hogy életre hívják a városi szülői értekezletet – ismertette az előzményeket Bajzák Andrea, az önkormányzat ifjúsági referense, aki háromgyermekes édesanyaként is nagyon fontosnak tartja, hogy biztonsággal szórakozhassanak a fiatalok Félegyházán.

A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a legnagyobb problémát a dohányzás mellet a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, de egyre jellemzőbb a kábítószer használat is, és sajnos a fiatalok egyre korábban nyúlnak ezekhez a szerekhez. Problémát jelent az is, hogy vannak még olyan vendéglátóhelyek Félegyházán, ahol kiszolgálják alkohollal a 18 év alatti gyerekeket. Elhangzott az is, hogy sokan a hazafelé vezető úton váltak áldozataivá különböző erőszakos bűncselekményeknek. Ónodi Árpád szerint, nem eltiltani kell a fiatalokat a szórakozástól, hanem felkészíteni őket a szórakozásra, a helyes viselkedésre. A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy csak a szülőkkel együtt tudják megvédeni a fiatalokat a rájuk leselkedő veszélyektől. Sajnos azonban a városi szülői értekezleten épp az érintett szülőkből voltak a legkevesebben. Mindazonáltal a szervezők nem adják fel, a jövőben újabb kerekasztal-megbeszélést szerveznek, mert a fiatalok biztonsága mindannyiunk felelőssége.