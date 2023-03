Papp Vivien kiskunfélegyházi diákpolgármester köszöntőjében elmondta, a világhírű költő verseinek mondanivalója napjainkban is aktuális az ifjúság számára. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy mai felgyorsult, modernizált világunkban a lánglelkű költő neve a fiatalok körében háttérbe került, hiszen a monoton megemlékezések – vagyis az ülj le és hallgasd végig csendben ugyanazt minden évben – nem vonzza a diákokat. Majd arról beszélt, hogy most is szükség van olyan vezéregyéniségekre, mint amilyen Petőfi volt. Arra bíztatta diáktársait, hogy ne féljenek álmodni és legyenek, olyan bátrak, mint Petőfi Sándor volt.

A diáktalálkozó előadói szerint Petőfi élete több üzenetet is hordoz a mai fiatalok számára. Ilyen például, hogy merjenek sokszínűek lenni, bátran bontakoztassák ki az egyéniségüket és a tehetségüket az élet akár több területén is. A középiskolások azt is megfogalmazták, hogy Petőfi munkásságának népszerűsítéséhez érdemes olyan szokatlan eszközökhöz nyúlni, amelyek egyszerű módon szólítják meg a jövő generációját. Így például mémek, bögrék, pólók ételek is italok által. Véleményük szerint ezek nem méltatlanok, hanem a fejlődést szolgálják.