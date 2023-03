Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Munkahelyi emlék

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy vidám felvételt juttatott el szerkesztőségünknek a várva várt hétvégi BÁCSBER találkozó előtt. A közel 30 éve megszűnt a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál dolgozott, egy kiváló csapatban. A régi munkatársak 2010 óta a BÁCSBER baráti körben tartják a kapcsolatot. Ez a fotó a BÁCSBER Torna Egylet egyik foglalkozásán készült a nyolcvanas évek végén. Retkes Anna testnevelő tanár (középen) irányításával folytak az órák. Olvasónk a jobb szélén áll.

Forrás: Olvasói fotó

Gyermekkor

Kecskemétről Baricz Anikó gyermekkori képével nosztalgiázna. Az 1966-os felvételen az állomásparkban látható édesanyjával, Szeghalmi Jánosné Balla Annával. Nagyon kedves számára ez a felvétel.

Forrás: Olvasói fotó

Iskolás emlék

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy régi, 1968-as diákképet osztana meg. A Kecel-Újfalusi Iskola harmadikosait örökítette meg a fénykép. A felső sorban balról az első tanuló Udvarhelyi Csaba, olvasónk fia. Tanítónőjük Masek Lászlóné Vén Judit volt.

Forrás: Olvasói fotó

Nagypapa emlékére

Kecskemétről Szijjártó László nagypapájára, Sipos Pálra emlékezne ezzel az 1940-es felvétellel. Sipos Pál nagypapa a képen a baloldali katona. Sokat szolgált a seregben, 1939-ben két kitüntetést is kapott a Felvidék és Délvidék visszafoglalásának emlékére. Olvasónk sajnos soha nem találkozhatott vele, mert 1950-ben betegségben elhunyt. Arra azonban nagyon büszke, hogy a két érmét ma is őrzi.

Forrás: Olvasói fotó

Osztálytársak

Páhiról Andrássy Gyula feleségének, Makány Máriának szeretne kedvezni ezzel az 1950-es évek végi felvétellel, mely róla és osztálytársairól készült Kiskunfélegyházán. Makány Mária (jobbról) mellette Szűcs Éva, Tóth Katalin és Tóth Mária látható.

Forrás: Olvasói fotó

Képeslap

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi egy 1972-es fényképet osztana meg, mely a Balatonon készült róla és exférjéről, Szabadszállási-Tóbi Jánosról, éppen képeslapot adtak fel. Mai napig jó viszonyban vannak, így e kirándulás élményeit is szép emlékként őrzi Olvasónk.