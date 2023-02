A település határában lévő egykori szeméttelepet néhány éve rekultiválták, ám a környezetében még most is rengeteg szemét található. A szomszédságában lévő hét hektáros földterület ma is hemzseg a hulladéktól, vannak, akik még napjainkban is odahordják a szemetüket. Ennek szeretne véget vetni Toldi Csaba, a Dongér-Kelőér Vize Egyesület elnöke, aki azt tűzte ki célul, hogy a területet megtisztítva újra vizes élőhellyé alakítja azt.

Érdeklődésünkre elmondta, a területhez közel található a településről elvezetett esővízgyűjtő, amelyből majd a vizes élőhelyhez a szükséges vizet biztosítják. Hozzátette, jó esetben már két év múlva a náddal benőtt terület újra a madarak és egyéb vadállatok élőhelye lesz. Fontos célkitűzés az is, hogy a területen létrejövő vízfelület hozzájárul majd a Homokhátság elsivatagosodásának megállításához is. Nem titkolt cél az sem, hogy a létrejövő sekély vízfelület télen a gyerekeknek korcsolyázási lehetőséget biztosítson – sorolta terveiket Toldi Csaba.

Azt is elmondta, mivel félő, hogy továbbra sem szűnik meg az illegális hulladéklerakás, ezért térfigyelő kamerákkal vigyázzák majd a megtisztított területet.

Toldi Csaba invitálására Csáki Edit és harmadikos osztálya is részt vesz a környezetvédelmi projektben. Pénteken egy rendhagyó környezetóra keretében látogattak ki a helyszínre, ahol épp markolóval pakolták gyűjtőkonténerbe az évek során felhalmozódott hatalmas mennyiségű szemetet. Az egyesület elnöke szemléletformáló céllal vonta be a helyi általános iskolásokat a projektbe. Abban bízik, hogy ha a gyerekek látják a felelőtlenül eldobált, hatalmas mennyiségű szemetet, akkor ők biztosan nem fognak szemetelni, sőt a felnőtteknek sem engedik majd.