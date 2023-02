Az intézményben hagyomány, hogy minden évszakban úgynevezett Ovigalériát, tematikus kiállítást készítenek a gyermekek és a szülők számára. Az idei téli tematikát a madárvédelem határozta meg. Ráadásul most a családokat is bevonták az előkészületekbe, ugyanis környezetbarát madáretetők készítésére buzdították őket.

A Pálmácska Óvoda Erkel utcai intézménye két alkalommal már sikeresen pályázott a Zöld Óvoda címre. Ennek tükrében céljuk a gyermekek és családok környezettudatos szemléletmódjának formálása. Ezért is igyekeznek minél több alkalommal bevonni őket a tevékenységeikbe. A szülők és a gyermekek pedig most is örömmel csatlakoztak.

Különlegesebbnél különlegesebb madáretetők születtek, számos ötletes alkotás érkezett a felhívásra. Az etetőket a kiállítás után mindenki a saját kertjében helyezheti majd ki, hogy otthonaikban tovább folytathassák a madarak védelmét.