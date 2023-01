Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást szerdára vonatkozóan.

Napi munkavégzés miatti korlátozások:

Az 55-ös főút Mélykút és Baja közötti szakaszán fenntartási munkát végeznek napközben a 67-es és a 94-es km között. Az aktuális munkaterület mellett útszűkületen kell áthajtani.

Gyorsforgalmú utak:

Az M5-ös autópályán,

– Röszke felé több helyszínnél is javítják a szalagkorlátot napközben:

Reggel fél 8-tól 12 óráig az M0-s autóút és Ócsa közötti szakaszon, valamint távolabb, Csengele és Szeged között is dolgoznak, majd déltől 16.00-ig Ócsa és Inárcs között találkozhatnak munkagépekkel.

A munkaterületek mellett váltakozó sávlezárásra és 60 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani, ezért fokozott figyelemmel haladjanak el a munkaállomásoknál!

– Budapest felé is dolgoznak a védőkorlát javításán, Szeged térségében, délután 3 óra és 4 óra között a külső sáv zárása mellett.

Főutak:

A 44-es főúton,

– Békéscsaba nyugati határában a 109-es és a 110-es kilométer között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani.

– Kecskemét déli elkerülő szakaszán, a 2-es és 4-es kilométer között gázelosztó vezetéket építenek. A munka útszűkülettel és sebességkorlátozással jár.

Az 51-es főúton, Bátmonostoron, a 167-es és a 170-es kilométer között csatornáznak, a félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Az 52-es főúton, Kecskeméten, az 1-es és a 2-es kilométer között építési munka miatt irányonként egy-egy sáv járható. A munkaterületről a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket kitiltották, azoknak terelőutat jelöltek ki, melyet táblák jeleznek.

Az 53-as főúton, Kiskunhalasnál, az 58-as kilométernél kábelt kötnek be, a fél útpályát lezárták. Az áthaladási elsőbbséget jelzőtábla mutatja.

Az 54-es főúton, Bócsa átkelési szakaszán, a 36-os kilométernél építési munka miatt mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani.

Kamionstop:

A kamiontilalom január 21-én, szombaton 22.00-tól január 22-én, vasárnap 22.00-ig lesz érvényben.

2023. március 1-ig a nemzetközi forgalomban közlekedő, legalább Euro 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre a tilalom nem vonatkozik a tilalom.