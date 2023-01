Megjegyezte, hogy egy internetes közmeghallgatást nézett meg a napokban, ahol az adott település polgárai igen aktívan érdeklődtek a köz ügyei iránt. Soltvadkerten úgy tűnik, hogy szinte minden leült, alig van érdeklődés és aktivitás a közmeghallgatásokon. Temerini Ferenc szerint ez azért van, mert az ő, a jegyző és az aljegyző ajtaja mindig nyitva áll. Ha gondja van a polgároknak, akkor vagy a hivatalban, vagy akár az utcán is meghallgatja őket, és próbálnak minél gyorsabban intézkedni.

Meglátása szerint lehet, hogy nincs olyan nagy gond Soltvadkerten, mint például egy magyarországi nagyvárosban, ahol a viharos közgyűlésen az épülő akkumulátor gyár ellen tiltakoztak a polgárok. Zsikla Győző képviselő szerint lehet azért nem szólnak a polgárok, mert minden rendben van, de az is lehet, hogy esetleg nem látják értelmét a megszólalásnak.

Témát váltva megjegyezte, hogy nincs elegendő szelektív sárga kuka a városban, ennek beszerzését kellene megoldani. Álláspontja szerint a víztorony glóbuszának a felújítása eddig azért nem készülhetett el, mert nem volt elegendő pénze korábban a vízműnek. Most csak reménykedni lehet, hogy az állam megtartja a rezsicsökkentett árakat és elvégzi a felújítást. Ki kellene cserélni a vízhálózat csőrendszerének egy részét, mert az is elöregedett.

Temerini Ferenc válaszában hangsúlyozta, hogy a hálózati felújítás folyik, ugyanis a Koltói Anna utcában egy kilométernyi hosszúságban új csöveket helyeznek le.

Azoknál, akiknél nincs sárga kuka, azoknak a beszerzését pedig kezdeményezni fogják. Kitért a piactéren elhelyezett szelektív szemétgyűjtő sziget kérdésére. Hangsúlyozta, hogy nagyon sok településen megszüntették ezeket, így például Kiskunhalason is. Soltvadkert önkéntesen megtartotta, bár nem lenne kötelező. Azért volt néhány napig gond, mert lerobbant a szemétszállító cég öreg járműve.

Az önkormányzat csak egy dolgot tehet, ha megtelik egy ilyen sziget, akkor kéri az elszállítást. Ezt most is megtette. A gond az, hogy túl gyorsan telik meg, ugyanis több vállalkozás nem gondoskodik a szemét elszállításáról, hanem jogtalanul oda hordja, hogy így ezzel is költségeit csökkentse. Kérte, hogy a vállalkozások ne oda vigyék, hanem oldják meg a szemétszállítási problémáikat maguk, a saját költségükre.