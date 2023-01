Az épületben 18- 20 fős gyógypedagógiai óvodát nyitnának. Az ingatlan működtetésével és fenntartásával, oktatási célú kialakításával járó költségeket a tankerület vállalta. A városvezetés még tavaly decemberben határozott arról, hogy ingyenesen a NEBULÓ Iskola rendelkezésére bocsátja az ÖKOPont épületét, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekeknek tarthatnak testnevelés órákat. Mindehhez most egy helyi rendeletet is módosítottak, így a nem kalocsai székhelyű intézményeknek is biztosították az ingyenes használatot.