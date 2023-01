Az intézet mesteroktatója tematikus fizikai kísérleteken keresztül igyekszik az érdeklődők elé tárni a fizikai törvényszerűségek világát, melynek során az általános- és középiskolák tananyagához kapcsolódóan tart előadásokat és bemutatókat.

Ignácz Ferenc legutóbb Kiskunhalason, a Szent József Katolikus Általános Iskolában tartott látványos bemutatókkal egybekötött előadást az iskola diákjainak, valamint a Kiskunhalasi EGYMI Általános Iskola és a KSZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája tanulóinak.

A mesteroktató hazaérkezett a városban, hiszen a Szilády Áron Gimnáziumban érettségizett, majd folytatta tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen.

Elhatározta, hogy a tankönyvekben leírt száraz elméleti tudnivalókon túl látványos kísérleteken és bemutatókon keresztül igyekszik bemutatni a gyerekeknek a fizika tudományának szépségét.

Nem először tartott előadást halasi diákoknak, több alkalommal hívták már a városba, a mostani alkalommal volt gimnáziumi osztálytársa, Kucsó István, a Szent József katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese hívta meg. Az igazgatóhelyettes szerint az élményszerű előadás jobban rögzül a diákokban, jobban kedvet kapnak a tantárgyhoz.

A laborbemutatók során izgalmas betekintési lehetőség nyílik egyebek mellett a lézerfizika, mikroszkópia, anyagtudomány és a fotoakusztika témakörébe. Ignácz Ferenc mesteroktató most is érdekes fizikai kísérleteivel kápráztatta el a fiatalokat, akik a bemutató után is rengeteg kérdést tettek fel a különböző kísérletek kapcsán.