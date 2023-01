Soltvadkert legnagyobb adófizetője – 28,9 millió forinttal – a Material-Plastik Kft, amely a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOP 100-as megyei nagyvállalati listáján a 2020-as 85. helyről a 71.-re lépett előre. A kamara minden évben elkészíti azt a gazdasági összefoglalót, amely a megye fejlődését mutatja be. Garami Zoltán cégalapító hírportálunknak elmondta, hogy a tavalyelőtti eredmények szépek, a tavalyi azonban sosem látott nehézségeket okoznak.

Az elektromos energia ára több mint a tízszeresére növekedett októberben, amely megdrágítja a termelést a cégnél. Előre kell fizetniük az energiát biztosító cégnek, a mindenkori amszterdami tőzsdei árak alapján. Úgy látja, hogy a gondok enyhítését egy korábban már megtervezett 1200 kilowattórás napelem rendszer üzembe állításával lehetne elérni. Ez a beruházás azonban nem a családi vállalkozástól döntésétől függ. A gond az, hogy csak egy kisebb 400 kilowattórás rendszer kivitelezésére kaptak engedélyt, mivel a vadkerti hálózat csak ezt bírja el. Bár az új soltvadkerti trafó-alállomás tervei már készen vannak, ennek kivitelezése 2024-ben várható. Csak ezután lehetne indítani a cég napelem termelését.

A cégvezető azt mondta, hogy az új trafóállomásra egész Soltvadkert vár, mivel a vállalkozások fokozatosan növekvő áramigényét ez az új rendszer lépes csak kielégíteni.

A 2022-es év komoly kihívást jelent a családi cég számára, mivel az energia kiadások mellett az alapanyagárak is drasztikusan megemelkedtek. A nemzetközi gazdasági válság miatt csökkennek a külföldi megrendelések is, mert a korábbi megrendelők inkább maguk végzik a termelést. Garami Zoltán elmondta, hogy egy felmérést végeztek az üzemben, és egy energetikus tanácsára a világító eszközöket új energia takarékosokra cserélték. Az öt milliós beruházás negyedév alatt megtérül, tette hozzá. Mint mondta, napi kapcsolatban áll más cégek vezetőivel, szinte mindenki a túlélésért küzd. Ez azonban nem csak magyar, de nemzetközi probléma is, mondta végül Garami Zoltán cégalapító.

A térség gazdasági motorjai

A TOP 100-as cégek közül a Kecskeméti járásban félszáz vállalat tevékenykedik. A második helyen áll holtversenyben a Kiskőrösi-, és a Kiskunfélegyházi járás. Mind a két térségben 9 -9 nagyvállalatot jegyez a lista. A Bajai járás a képzeletbeli dobogó harmadik fokán, ahol 8 cég működik. A Kiskőrösi térségben hét településen termel nagyvállalat. Akasztón az Akker Plus Kft. 16,6 milliárdos árbevételt termelt tavaly, és a 41. helyen áll. Bócsán a Poli-Farbe festéküzem 12,4 milliárd forinttal 53. helyet bérelte ki magának.

Eddig ismeretlen volt a TOP 100-as lista új tagja, az izsáki NAVI- Gate Kft., amely rögtön a 88. helyen indított 7,4 milliárdos árbevétellel.

A kereskedelmi cégben mindössze 20-an dolgoznak, a cég adózott eredménye 990 millió forint volt. A kiskőrösi Protokon Kft. a 29. helyet foglalja el. A sportszergyártó cég 19,5 milliárdos bevételt ért el 382 embernek adtak munkát. A nettó üzemi eredménye 1,5 milliárd forint volt. A Kunság-Szesz Zrt. 8,8 milliárd forintnyi bevételt produkált és a 73. helyen áll. A Páhi Royal Hús Kft. a 80. helyen áll 8,1 milliárdos bevétellel. Negyvennyolc ember 175 milliós nettó üzemi eredményt ért el. Soltvadkerten a Material- Plastik Kft. 8,9 milliárdos, míg a 95. helyen álló Autócent Kft. 6,8 milliárdos bevételt ért el. Fülöpszálláson a Hírös Agrária Kft. eddig nem volt a listán, míg tavaly a 85. helyen jegyezték. Itt 30 alkalmazott 7.5 milliárdos árbevételt mutatott fel.