Elhangzott Bach: C-dúr triószonáta BWV529 Ittzés Gergely, majd Beethoventől az Adagio zenélő órára Prőhle Henrik átiratában. Ezt követte Paganini: Capriccio No.15 Ittzés Gergely-féle átirata, és Mendelssohn: Bevezetés és rondo capriccioso Bántai Vilmos és Sipos Éva által átírt változata. Nagy Emese 10. g. osztályos tanuló Petőfi Sándortól adta elő Jövendölés című művet, felkészítő tanára Borosné Hegedűs Ilona volt.

Ősbemutatót is tartogatott a hangverseny, Ittzés Fuvolaexpedíciójából hangzottak el részletek.

Ezt követte Szervánszky Szvitje, majd a 10-11. osztály néptáncos tanulói kalocsai táncokat adtak elő. Közreműködnek Vadas László növendékei, felkészítő tanáruk Balogh Ildikó Piroska volt. Ezután Szebenyi János átiratában adta elő a fuvolaművész Bartók Három csíkmegyei népdalát.

A repertoárt Doppler Magyar duettinoja zárta. Közreműködött Ittzés Péter zongorán és Szabó Dóra fuvolán.

Ittzés Gergely Győrben született, de gyermekkorát Kecskeméten töltötte, ahol 12 évig a Kodály Iskolában tanult. A Zeneművészeti Szakközépiskolában Dratsay Ákos egyik első fuvolás növendéke volt, majd a Zeneakadémia elvégzése után sikeres szólista, kamarazenészi és tanári pályát kezdett. Világszerte koncertezik és ad mesterkurzusokat.

Mintegy 25 szólólemeze jelent meg, amelyeken a klasszikus repertoár mellett ritkaságok, kortárs darabok, saját átiratai és kompozíciói, valamint improvizációk is hallhatók. A 2009-ben doktorált, Liszt-díjas fuvolaművész a győri Széchenyi Egyetem egyetemi tanára, de 2019 óta Kínában él, ahol a New York-i Juilliard School kihelyezett tagozatán tanít Tianjinban. Alkotómunkássága is jelentős. Hangszere új lehetőségeit kutatva létrehozta a kétszólamú fuvolajátékot bemutató Flouble nevű szoftvert. Flautológia című módszertankönyve 2018-ban jelent meg, a Fuvolaexpedíció című 42 darabból álló új sorozatát pedig a német Schott kiadó fogja megjelentetni a közeljövőben.