A rendezvény célja most is a kulturált borfogyasztás, a borgasztronómia, valamint az egri borok, köztük is elsősorban a már hungarikummá nemesedett Egri Bikavér és fehér párja, az Egri Csillag népszerűsítése. Az Egri borvidéket képviselő, szervező Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete szeretne nyitni az ország többi borvidéke felé is, ennek jegyében invitálja a borászokat és a borok és a gasztronómia iránt érdeklődőket az egész országból.

– Az Egri Borok Bálja a régió egyik kiemelkedő társasági eseménye – mondta Vasné Ignácz Katalin, az egyesület elnöke. – Amellett, hogy egy elegáns és exkluzív rendezvény minden kelléke adott, a kifinomult báli menütől, a zenén, táncon és tombolán át a kiváló hangulatig, minden az egri borokról szól, amelyek kiváló alapot adnak régi barátságok megerősítéséhez és újak kialakításához – emelte ki Ignácz Katalin.

Hozzátette: a borokhoz hangolja a séf az ételeket, a Borbárban pedig vacsora után kóstolhatók a borvidék legkiválóbb, díjnyertes nedűi, és természetesen a borászokkal is lehetőség adódik beszélgetni, szakmázni, eszmét cserélni.

– Hívjuk és várjuk az érdeklődőket az ország más borvidékeiről, így a Kunsági borvidék és a Hajós-Bajai borvidék környékéről is, hogyha eddig nem tették, ismerjék meg az egri borászokat, eredményeiket és törekvéseiket. Kérésre, egyesületünk tagjai a rendezvény ideje alatt is segítenek nekik ebben. A végső cél azonban – tette hozzá Vasné Ignácz Katalin – mint minden bálban, Egerben is a jókedv, ami nálunk szintén garantált.

További információt kérni, illetve asztalt foglalni az [email protected] e-mail-címen tudnak az érdeklődők.