A művelődési ház előtti parkban sokan voltak kíváncsiak a település első köztéri szobrának az avatására, amelyet Lantos Györgyi szobrászművész készített. – Olyat teszünk, amilyet még rajtunk kívül senki sem tett Nyárlőrincen. Köztéri műalkotást, szobrot avatunk, mondta Pénzváltó István polgármester. – Avattunk már utakat, épületeket, egyéb beruházásokat, ami közvetve, vagy közvetlenül fizikai jólétünket szolgálják. Avattunk templomot, keresztet, most pedig szobrot, amelyek lelkünk gyönyörűségére válik. Meggyőződésem, hogy mindezek egyensúlya adja a közösségi élet harmóniáját. Petőfi kiskunsági identitásunk része, aki földrajzilag is közel áll hozzánk, mert Petőfi a szabadság és a hazaszeretet szinonimája, amit nap mint nap mindannyiunknak szem előtt kell tartani.

A településvezető elárulta, hogy a szobrot Lezsák Sándortól ajándékba kapta a település.

Hajagos Csaba történész, főmuzeológus arról beszélt, hogy a Petőfi szobor mindenki számára azt sugallhatja, hogy a nagy költő itt volt velünk, itt van és itt lesz a jövőben is. A szobrot Lezsák Sándor és Pénzváltó István leplezte le, Salánki Ferenc plébános pedig megszentelte, majd megkoszorúzták az alkotást.

Lezsák Sándor beszédében elmondta, hogy ötven évvel ezelőtt Szikrában tanított, akkor volt Petőfi Sándor születésének 150. évfordulója. Nagyon izgatta a gyerekeket, hogy hol született és hol halt meg Petőfi. Egy dolgot lehet tudni, huszonhat és fél évig élt, zseniális költő volt, közel ezer verset írt, ebből 850-et ismerünk. December 15-e a kisfiának születésnapja. Ha visszaszámlálunk kilenc hónapot, akkor a szabadság hevületében, március 15-én fogant.

Az országgyűlés alelnöke beszélt arról is, hogy Segesváron felkereste azt a helyet, ahol elesett a költő. Akkor találkozott egy tanítóval, aki azt mondta, hogy ne keresse Petőfi sírját, ne keresse azt, hogy hol született, mert Petőfinek a Kárpát-medencében minden magyar településen lehetne bölcsője is és koporsója is. A szoboravatón verset mondott: Marsa Lázár, Greif Csanád és Ágost, de jelen volt Petőfi Sándor, Bánföldi Szilárd színész személyében is, aki szintén verset mondott, és aki hosszú ideig Nyárlőrincen élt.

Az ünnepség alkalmából kihirdették a Petőfi Sándorról szóló iskolai totó és feladatlap verseny eredményét. Első lett Zöldi Kovács Máté, második helyen végzett Bimbó Bálint, harmadikon pedig Éberling Márton. Mind a hárman hetedik osztályos tanulók.