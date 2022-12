A téren minden hétköznap 10 órától 20 óráig, hétvégén pedig 11 órától 20 óráig várják a szervezők a kilátogatókat. A téren minden nap használható a műjégpálya, a gyerekeket várja a rénszarvas vasút, hétvégén pedig családi programokkal kedveskednek a szervezők a látogatóknak.

Az önkormányzat és a fenntartásában működő kulturális központ idén is csatlakozott a Jótékonysági Cipősdoboz akcióhoz és a téren felállított Szeretetkuckóban fogadják a feljánlásként érkező ajándékokkal teli cipősdobozokat, melyeket rászoruló nagykőrösi gyermekeknek juttatnak el még karácsony előtt. Kézműves utca is helyet kapott a téren és a gasztronómiai kínálat is bőséges, így senki sem távozik üres gyomorral.

Juhász Nándor elmondta, hogy az új kezdeményezés megnyitójára hatalmas volt a lakosság érdeklődése.

Vasárnap volt az Art Placc megnyitója, ahol Az én karácsonyom – Pillanatok a szeretet körében című rajzpályázat kiállításmegnyitóját és díjátadóját is tartották. A pályázatra több mint 200 alkotás érkezett be, a díjnyertes pályaművek a Deák téren láthatók, a többi rajz pedig a kulturális központ Rácz József Galériájában tekinthető meg.

Cukoreső

Fotós: Horváth Péter

Minden hétvégén egy hagyományos mesterséget mutatnak be a szervezők, a nyitó hétvégén egy kovácsmester mutatta be tudományát, emellett volt cukoreső és bábelőadás a gyermekek nagy örömére. Természetesen advent második gyertyáját is meggyújtották a téren, az estét pedig a Beatmakers DJ csapata zárta egy jégkori diszkóval.

A következő hétvégéken lesz bűvészműsor, kamarakoncert, melyet a zeneiskola tart majd, a Safari Park jóvoltából pedig tevesimogatón is részt vehetnek a látogatók.