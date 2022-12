Mint mondta, a szeretet ünnepén dicsőített Isten fiát sem fogadta el a társadalom nagy része, sőt, közvetlen környezete sem, de ez nem rendítette meg hitében és küldetéstudatában.

Jézus Krisztus ereje az egyházi vezető szerint abban rejlik, hogy sosem múló reményt, ezzel magát az urat hozta el az emberek közé. A megváltó bizonyosságot szerzett annak, hogy az úr mindig, a legnagyobb szükség óráján is velünk van, hisz’ saját fiát is azért küldte, hogy magára vegye szenvedéseinket, vezekeljen a bűneinkért.

A világban dúló háborúkra és a globális bizonytalanságra utalva azt a tanítást említette, ami Isten követésére szólít fel, még akkor is, amikor úgy érezzük, elfordította rólunk a tekintetét.

– Köszöntöm Önöket karácsony ünnepén! Karácsonynak a megszokott evangéliuma Jézus születését mondja el számunkra, azonban az ünnepen egy átgondolt teológiai írást olvas az egyház, János evangéliumából, ami arról szól, hogy kezdetben volt az ige, s az ige az Istennél volt. Vagyis „Jézus második személye, aki eljött közénk, tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” – írja fájdalommal az evangélista. Olyan világban vagyunk most karácsonykor, amikor a megrendültség szolidaritásával gondolunk a szenvedő emberekre. Jézus Krisztus azért jött közénk, hogy vállalja sorsunkat, még akkor is, ha az emberek nem fogadják be – emlékeztetett a főpásztor.

– Egy lett közülünk, és ezáltal elhozta számunkra a reményt, hogy az Isten velünk van. Ezért nincs az a kiszolgáltatott helyzet, amikor elmondhatná valaki, hogy engem még az Isten is elhagyott. Ő nem hagyott el bennünket, csak mi ne hagyjuk el őt! Ez volna a szívet melengető üzenete karácsonynak, hogy bármilyen nehézségek között vagyunk, akkor is szeretettel gondoljunk az értünk emberré lett Jézus Krisztusra – kérte karácsonyi üzenetében dr. Bábel Balázs érsek-metropolita.