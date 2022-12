– Hosszú és küzdelmes esztendőn vagyunk túl. De a bajaiaknak és a térségben élők számára is volt pozitív dolog is az idei esztendőben – fogalmazott köszöntőjében Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője. Megemlítette, hogy a város május elsején visszakapta régi rangját, megyei jogú város lett. Másrészt ennek köszönhetően megyei intézmény lett a Bajai Szent Rókus Kórház, ami mindenképpen biztonságot adhat azoknak is, akik itt dolgoznak és azoknak is akiket itt látnak el. Továbbá köszönetet mondott a honatya az intézmény dolgozóinak az elmúlt években végzett önzetlen, áldozatos munkájukért.

Az ünnepségen díjakat osztott ki dr. Tóth Gábor főigazgató:

Simonyiné Versánszki Mária, járványügyi felügyelő

Blinszki Imréné, központi labor főnővére volt

Lovasné Bordás Mária, urológia főnővér helyettes volt

Dr. Sipos Rózsa, radiológia vezető főorvosa részére.