A várakozással teli elcsendesedésről beszélt advent első vasárnapján a város főterén, a zenepavilonban kialakított adventi koszorúnál Seffer Attila, az alsóvárosi Szent Péter és Pál Római Katolikus Főplébánia plébánosa, aki úgy fogalmazott, hogy sokan vágynak a lelki békére, amiben a hit tud segíteni. Az adventi koszorún meggyújtott első gyertya is a hitet szimbolizálja.

Az adventi gyertyagyújtás a zenepavilonnál

Fotós: Pozsgai Ákos

Idén a korábbi években megszokottnál visszafogottabban telik az ünnepvárás Kiskunhalason, a városközpontban nincsenek fényfüzérek és a városháza tornyát sem világítják meg reflektorok a takarékosság jegyében, és nem lesz adventi kirakodó vásár sem a város főterén. Viszont világít idén is a fényfa, valamint a Zenepavilon, és a benne kialakított adventi koszorú is díszvilágítást kapott.

A hétvégi adventi események közül egyedül a gyertyagyújtás zajlik a zenepavilonban lévő adventi koszorúnál a többi programot a Közösségek Házába tartják meg, melynek udvarán egy betlehemet is felállítottak a szervezők. Adventi kézműves vásárral és gasztroudvarral várják az érdeklődőket, lesznek zenés programok is, ahol a helyi óvodások, általános-és középiskolások, egyházi közösségek, művészeti csoportok és zenészek mellett ismert hazai sztárok is fellépnek. Janicsák Veca és Singh Viki is koncertet ad majd, de december 3-án jótékonysági Mikulás-futás is lesz, valamint adományokat is gyűjtenek a Közösségek Házában, ahova száraz és tartós élelmiszereket, játékokat, könyveket, édességeket, tisztító-és tisztálkodószereket várnak, amit rászorulóknak juttatnak majd el a szervezők.